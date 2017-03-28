Москва, 28 марта, 2017, 14:35 — ИА Регнум. В школах Москвы среди учащихся 7-х классов пройдет обязательная диагностика знаний по физике, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

geralt Школьная практика

Ученикам предстоит продемонстрировать знание таких тем, как тепловые явления, механические явления и общие вопросы физики.

Тестирования будут проходить 5 апреля. На выполнение заданий школьникам дадут 45 минут.

Предмет для диагностики был определён методом открытой жеребьёвки на селекторном совещании Департамента образования Москвы в режиме онлайн 23 марта.

По словам председателя Ассоциации по управлению качеством образования Василия Левченко, предложенный формат позволяет не только определить уровень знаний, но и дать старт системной подготовке к основному государственному экзамену.