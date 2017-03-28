Севастополь, 28 марта, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Севастополя в двух чтениях приняли изменения в закон, которыми срок для бесплатной приватизации земельных участков, расположенных под жилыми домами, установлен до 1 января 2019 года. За изменения в закон депутаты проголосовали большинством голосов, передает корреспондент ИА REGNUM по итогам заседания 28 марта.

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Законом определено, что «до 1 января 2019 года гражданин РФ вправе приобрести бесплатно в собственность земельный участок, который находится в его фактическом пользовании, если на таком земельном участке расположен жилой дом».

Отмечено, что право собственности на жилой дом должно быть получено до вступления в силу Федерального конституционного закона либо ФЗ, если жилой дом перешел в наследство.

«Необходимость принятия закона вызвана тем, что по сути 137 Федеральный закон о введении в действие Земельного кодекса — на территории Севастополя невозможен к применению, потому что в момент его принятия в 2001 году Севастополь находился в правовом поле Украины», — пояснила глава юридического управления ЗС Елена Близнюк.

Депутат Вячеслав Горелов уточнил, что во время юрисдикции Украины севастопольские собственники домовладений могли оформить участки, находящиеся под ними бесплатно и без ограничения срока. После воссоединения с Россией, жители Севастополя, не успевшие оформить землю в собственность, оказались в ситуации, когда они «не могут реализовать свои возможности по действующему Земельному кодексу РФ».

«Этим законом мы распространяем на севастопольцев те возможности, которыми обладают жители Российской Федерации», — добавил депутат. Горелов предположил, что нуждающихся в перерегистрации не так много, прежде всего это коснется собственников домов, построенных в 1970-х годах на двух — четырех хозяев.

Депутат Борис Колесников считает, что требуется уточнить формулировку «фактическое пользование земельным участком». «Законодательство РФ такого понятия не содержит, мы приведем правоприменителя в тупик. Надо четко обозначить, о чем идет речь», — сказал он. В ответ юридическая служба ЗС сослалась на судебную практику о том, что фактическая деятельность на земучастке должна соответствовать установленному виду разрешенного использования.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года депутаты продлили срок оформления садовых участков до 1 января 2019 года.