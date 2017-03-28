Барнаул, 28 марта, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Улицы Барнаула, «потерявшие» асфальт с приходом весны, а также многочисленные дорожные ямы, попали под пристальное внимание не только общественности, но и прокурорских работников, сообщает сегодня, 28 марта, корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Так выглядит улица Транзитная в Барнауле (Индустриальный район)

Особенно сильно пострадали периферийные трассы города: ул. Транзитная, ул. Заринская (Малый Павловский тракт), Сухэ-Батора, Горно-Алтайская, Петра Сухова (от ул. Малахова до 80-й Гвардейской), Георгия Исакова (от Матросова до Малахова), Смирнова, Советской Армии, 42-й Бригады, Аносова, Бехтерева и многие другие. А в одну из многочисленных ям на ул. Антона Петрова (участок от Северо-Западной до Малахова) накануне угодил автомобиль. Извлекать поврежденную машину из дорожного «капкана» пришлось при помощи вспомогательной техники.

Как следует из официального сообщения прокуратуры Алтайского края, на основании мониторинга СМИ, который свидетельствует о многочисленных нарушениях при содержании автомобильных дорог на территории Барнаула, в срок до 4 апреля будет организовано проведение проверки на предмет соблюдения законодательства при содержании улично-дорожной сети. Мероприятие будет проведено с участием районных прокуратур и сотрудников ОГИБДД УМВД России по Барнаулу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году автомобиль барнаульца и вовсе ушел под асфальт. ЧП произошло 20 мая на проспекте Красноармейский. Его спровоцировало повреждение дорожного полотна вследствие грунтовых подвижек.