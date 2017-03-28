Москва, 28 марта, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Сегодня, 28 марта, в Белоруссии началось совместное белорусско-российское тактическое учение с подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Сил специальных операций (ССО) Республики Белоруссия.

Mil.ru Совместное учение ВДВ России и ССО Белорусси

Основной этап учения будет проводиться с 1 по 5 апреля на трех военных полигонах и территории девяти административных районов Витебской области.

Для управления и координации практических действий подразделений создан объединённый штаб.

В Минобороны РФ отметили, что белорусская сторона на безвозмездной основе обеспечила прибывший российский контингент военной техникой и вооружением, организовала размещение и медицинское обслуживание личного состава на весь период учения.

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Как сообщало ИА REGNUM. совместное учение ВДВ) России и сил ССО Белоруссии будет проводиться в три этапа. Десантники России и Белоруссии отработают вопросы совместных действий по выполнению различного рода задач в условиях быстроменяющейся обстановки и применения условным противником различных средств поражения.

Напомним, в 2017 году в рамках реализации мероприятий международного военного сотрудничества между ВДВ России и ССО Белоруссии предусматривается проведение более 40 мероприятий международной деятельности.