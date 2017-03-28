Малоярославец, Калужская область, 28 марта, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Полицейский спас из горящей комнаты общежития жительницу поселка Детчино и двух малолетних детей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, пожар произошел утром 28 марта на пятом этаже здания.

Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области. Комната после пожара в общежитии поселка Детчино

Инцидент начался с громкого хлопка. Его услышал полицейский Мурад Хубалиев и решил осмотреть общежитие. Поднявшись на пятый этаж, он заметил дым, шедший из комнаты, в которой, как он знал, проживает женщина с двумя малолетними детьми. Полицейский вынес из горящего помещения двух мальчиков 2006 и 2007 года рождения и их мать.

Благодаря помощи Хубалиева, дети не пострадали. Хозяйка комнаты получила ожоги и была госпитализирована в больницу.

По предварительной версии, источником возгорания стал неисправный нагревательный прибор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года в поселке Детчино произошел аналогичный пожар: в пятиэтажного дома поселка от неправильной эксплуатации электроплитки загорелась квартира. Погиб мужчина 1950 года рождения.

Всего за новогодние праздники в регионе произошло 20 пожаров, на которых погибли двое жителей и еще один человек получил травмы. В ходе тушения пожаров удалось спасти 17 человек.