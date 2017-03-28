Канберра, 28 марта, 2017, 14:08 — ИА Регнум.



ДиБгд Некоторые представители зауроподов

Исследователи опубликовали обширную подборку отпечатков 21 вида динозавров, обитавших в Австралии, сообщает Washington Post. Статья была опубликована в журнале «Палеонтология позвоночных». Одна из находок — крупнейший отпечаток ноги динозавра, известный палеонтологам, — 5 футов 9 дюймов (почти 1,5 метра), принадлежит зауроподу, огромному травоядному динозавру с длинной шеей. Новые данные также впервые однозначно демонстрируют, что в Австралии обитали хвостатые стегозавры.

«Собранные нами отпечатки — это своеобразная перепись населения, они позволяют увидеть, насколько разнообразной была фауна в Австралии в эпоху динозавров», — рассказал ведущий автор статьи Стив Солсбери, палеонтолог университета Квинсленда сайту Gizmodo. «21 вид динозавров в одном регионе! Мы раньше никогда не встречали такого разнообразия ни в одном регионе мира. Это эквивалент современного парка Серенгети мелового периода. И эти факты увековечены в камне», — пояснил он.

В исследуемом районе найдены тысячи следов на относительно небольшом 15-километровом отрезке побережья James Price Point, проживающее здесь племя гуларабулу называет территорию Валмадани. Солсбери считает этот регион «своеобразным Парком Юрского периода Австралии». В древних преданиях народа гуларабулу сохранились упоминания о тропах динозавров, которые можно увидеть только во время отлива. Например, в устных преданиях рассказывается о «Человеке-эму», «куда бы он ни пошел, он оставлял трехпалые следы. В этих отметинах мы распознаем следы плотоядных динозавров», — рассказывает Солсбери.

В 2008 году в Валдамани планировали разработку месторождения природного газа. Гуларабулу были встревожены тем, что священные территории могут пострадать и обратились к палеонтологам за экспертизой. «Мы хотели, чтобы мир понял, что поставлено на карту», — сказал лидер гулаарабулу Филипп Рой в своем заявлении. В 2011 году регион был внесен в список наследия ЮНЕСКО, и проект по добыче природного газа пришлось закрыть.

По словам Солсбери, большинство других австралийских окаменелостей динозавров находятся в восточной части континента и относятся к середине мелового периода, от 90 до 115 миллионов лет назад. «Находки в регионе Валдамани относятся к периоду 127−144 млн лет назад, представляют собой ископаемые останки из раннего Мела и являются одними из старейших останков динозавров в Австралии», сказал он.