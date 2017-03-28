Москва, 28 марта, 2017, 14:10 — ИА Регнум.



Д. Банин Во льдах Земли Франца-Иосифа

Президент России Владимир Путин 29 марта совершит поездку на архипелаг Земля Франца-Иосифа, чтобы ознакомиться с проектами российских экологов. Визит на остров Земля Александры состоится при благоприятной погоде, сообщил 28 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, погода в регионе довольно неустойчивая, однако если она позволит, 29 марта президент отправится на архипелаг, чтобы посмотреть итоги «генеральной уборки», которую проводили экологи.

«Это проекты наших экологов, и проекты в рамках Русского географического общества, с экологами Путин посмотрит, чем они занимаются на Земле Франца-Иосифа», — пояснил Песков.

Он напомнил, что на 30 марта в графике президента намечено участие в Арктическом форуме в Архангельске. В рамках мероприятия Владимир Путин встретится с президентом Исландии Гудни Йоханнессоном и президентом Финляндии Саули Ниинистё.

«От своего имени президент устроит в честь иностранных гостей обед», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Архангельске открывается IV Международный форум «Арктика — территория диалога», центральная тема которого в этом году — «Человек в Арктике». Форум продлится до 30 марта, на нем ждут первых лиц арктический государств, представителей внешнеполитических ведомств, бизнеса, а также партнеров из Китая.

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