Киев, 28 марта, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Пять государственных шахт на Украине приватизируют до конца 2017 года, заявил глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус, передает УНИАН.

Sonel Угольная шахта, акварель

«Есть шахты, которые определены на приватизацию, однако их не так много, как бы нам хотелось», — говорит глава фонда.

Тем не менее, пять шахт, которые можно приватизировать, есть. Как заявил Билоус, все документы подготавливаются, остался нерешенный вопрос — кто будет продавать шахты — региональное отделение Фонда или центральный аппарат.

При этом глава Фонда отметил, что разговоры идут о 36 шахтах, из которых часть будет приватизирована, а часть законсервирована. Одна из шахт, предназначенных для приватизации — это шахта «Краснолиманская».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года добыча угля на Украине снизилась на 24,4% по сравнению с февралем 2016 года, при этом за январь-февраль 2017 года было добыто на 18,5% больше угля, чем за аналогичный период прошлого года.

Также в мае 2016 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявлял, что правительство планирует закрыть 11 государственных шахт и 15 приватизировать.

Некоторые эксперты отмечают, что такая приватизация шахт не имеет ничего общего с реформой угольной отрасли и попытками привлечь иностранных инвесторов. Вместо этого имеет место передел сфер влияния, а также попытка вывести из-под контроля государства не самые худшие предприятия.