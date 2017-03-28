Москва, 28 марта, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Все ограничительные меры, введенные Западом в отношении российских компаний, являются незаконными. Об этом, как передает RT, заявил заместитель главы МИД России Алексей Мешков, комментируя решение суда ЕС по санкциям в отношении «Роснефти».

Iranreview.org Санкции

«На этот счет можно сказать одно: все санкции, которые применяются против российских компаний, незаконны, — говорит он. — Я бы предложил этому суду познакомиться с уставом ООН».

При этом Мешков добавил, что только Совбез ООН обладает политическим правом на введение ограничительных мер в отношении стран и компаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 марта Европейский институт правосудия в Люксембурге признал законными санкции Евросоюза, введенные в отношении крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть».

Никаких оснований, которые ставили бы под сомнение законность введенных против компании санкций, не выявлено, говорится в официальном заключении суда.

Читайте также: Суд ЕС признал справедливыми санкции против «Роснефти»