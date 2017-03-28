Париж, 28 марта, 2017, 14:07 — ИА Регнум.



AG Gymnasium Melle Марин Ле Пен

Лидер правой партии Франции Марин Ле Пен получит поддержку большинства молодых избирателей Франции, которым на этих выборах предстоит впервые отдать свой голос за того или иного кандидата, сообщает Le Figaro.

Такие данные проводит аналитик аналитического центра Cevipof Анн Мюксель, изучившая предвыборные предпочтения граждан страны. По её сведениям, те, кому предстоит впервые отдать свой голос, в первом туре поддержат Ле Пен, что принесет ей победу в первом туре выборов. За неё, как ожидается проголосуют 29% молодых граждан страны.

За Ле Пен последуют бывший министр экономики Эммануэль Макрон, за которого проголосуют 27% молодых избирателей, Бенуа Амон и Жан-Люк Меланшон, которых поддержат по 15% избирателей.

При этом лишь половина молодых избирателей Франции точно пойдет голосовать в первом туре выборов. Среди тех молодых избирателей, кто решил идти на голосование, многие, так же как и избиратели более старшего возраста, говорят о нерешительности в выборе кандидата.

«Среди тех, кто заявляет о том, что точно пойдет на выборы, половина (48%) признают, что могут еще изменить свое решение», — указывает эксперт.

Напомним, первый тур выборов президента Франции пройдет 23 апреля, а имя нового главы Елисейского дворца станет известно 7 мая по итогам второго тура. По данным социологических опросов, Ле Пен одержит победу в первом туре, но неизбежно проиграет во втором.