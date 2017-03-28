Донецк, 28 марта, 2017, 14:01 — ИА Регнум.

В ДНР будут восстановлены более 4 тыс. объектов инфраструктуры, разрушенных в результате ведения боевых действий. Об этом сегодня, 28 марта, в Юнокоммунаровске (ДНР) пообещал глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

Andrew Butko Разрушенный жилой дом в Петровском районе Донецка

«В рамках третьего этапа планируется восстановить больше 4 тыс. объектов разрушенного жилья, из них свыше 1800 многоквартирных домов», — уточнил Захарченко.

Также глава ДНР вручил семьям ключи от восьми квартир в новом доме, которые ранее лишились жилья из-за боевых действий. После этого Захарченко лично осмотрел дом и проверил качество ремонта.

«Все, что разрушила украинская военщина, мы быстро восстановить не сможем, но каждый такой дом — один шаг навстречу этому. Уверен, что все трудности мы преодолеем», — считает Захарченко.

Справка: в Юнокоммунаровске в новом пятиэтажном доме квартиры сданы с косметическим ремонтом: установлены радиаторы и пластиковые окна. Кухни и ванные оборудованы электроплитами, бойлерами и сантехникой. К дому подведены все необходимые коммуникации.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР утверждена программа строительства нового жилья в шести городах республики. Ранее новые многоквартирные дома появились в Дебальцево и Горловке. До этого по республиканской программе в стране были построены с нуля 129 частных домов в Донецке, Иловайске, Шахтерске и других городах.