Александров, Владимирская область, 28 марта, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Открытие второго в России памятника Ивану Грозному, которое должно состояться в городе Александров Владимирской области, снова перенесли. Теперь монумент должен открыться 26 августа. Это связано с погодными условиями, а также с тем, что пока не завершены подготовительные работы.

TOPO.BIZ Памятник Ивану Грозному

«Глава Александровского района Игорь Першин принял решение о том, что открытие памятника Ивану Грозному не будет переноситься на 27 апреля. Связано это и с погодными условиями, и с тем, что постамент для памятника не готов, фундамент залит только наполовину», — цитирует «Интерфакс» заместителя главы администрации Александровского района Елену Шульгу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый камень памятника в городе, который был столицей Опричнины, заложили 6 августа 2016 года. После сообщалось, что монумент будет установлен 4 ноября 2016 года. Однако его появление пришлось отложить. Причиной стали работы по очистке реки Серая и благоустройству набережной.

Позже стало известно, что в районной администрации уже готово постановление об открытии памятника 27 апреля, однако глава района принял решение отложить появление новой достопримечательности еще на три месяца.

Скульптура изготовлена московским скульптором. Ее уже привезли в Александров. Пока монумент украшает вход в один из отелей города.

Ранее памятник Ивану Грозному был открыт в городе Орле, который был основан правителем.