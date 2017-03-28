Китай, 28 марта, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Правоохранительные органы провинции Аньхой сообщили о гибели троих граждан КНР, упавших с многометровой высоты во время установки башенного крана.

greatmathias Башенный кран

ЧП произошло примерно в 12:55 по местному времени на одной из строительных площадок в городе Тунчэн. Рабочие были заняты установкой оборудования на монтируемом башенном кране, когда ограничительная конструкция, предотвращающая от падения, внезапно отделилась от самого крана, пишет «Чжунго жибао».

Трое рабочих упали с высоты более 30 метров. Один мужчина скончался на месте ЧП, получив в результате падения травмы, несовместимые с жизнью. Двое других пострадавших скончались после прибытия в больницу.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 28 марта в результате обрушения строительных лесов в китайском городе Мачэн погибли двое рабочих.