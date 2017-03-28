Ставрополь, 28 марта, 2017, 13:59 — ИА Регнум.



Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капремонт

Ставропольский край рассчитывает на получение федеральных средств в рамках программы по энергоэффективному капитальному ремонту. Фонд содействия реформированию ЖКХ распределит между регионами на эти цели 200 млн рублей.

Каждый многоквартирный дом участник может рассчитывать оп получение до 5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Министерстве ЖКХ. Средства дома могут получить в качестве компенсации за уже проведенные энергосберегающие мероприятия.

Программу по энергоэффективному капремонту реализует Минстрой России. Она призвана стимулировать жителей многоквартирных домов качественно улучшать свое жилье.

Программа подходит для тех домов, которые включены в региональную программу капитального ремонта на отдаленные периоды, но по факту уже сегодня нуждаются в обновлении и модернизации.

Собственники высотных домов Ставрополья могут участвовать в этой программе и рассчитывать на получение федеральных средств. Для этого дома не должны быть признаны аварийными и подлежащими сносу, а также они должны быть оснащены коллективными приборами учета энергоресурсов.

Кроме того, в домах-участниках программы до 1 ноября 2017 года должны быть проведены мероприятия по энергоэффективности, снижающие расход тепла и электроэнергии не меньше, чем на 10%. Это такие меры, как утепление фасада и крыши, установление узлов управления и регулирования потребления ресурсов и другие.

Собственники домов, претендующих на участие в программе, должны собраться на общее собрание, принять решение о своем участии, а затем сообщить об этом УК, ТСЖ и горадминистрации. Последняя должна подготовить заявку в МинЖКХ региона о включении дома в федеральную программу.

После этого дому могут компенсировать средства, затраченные на капитальный ремонт дома. Половину расходов дом получит сразу по завершении ремонта. Остальную часть — после подтверждения экономии энергоресурсов.

«Мы рассчитываем, что примеры энергоэффективного ремонта, когда люди увидят существенное снижение коммунальных платежей, подвигнут их соседей также заняться качественным улучшением своих домов», — высказал ожидания глава регионального Минстроя Роман Марченко.

Отметим, что в Ставропольском крае программа капитального ремонта реализуется с пробуксовками. По данным Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в период 2014—2016 годы в крае надо было отремонтировать 649 многоквартирных домов. Из них ремонт завершен в 559. На эти цели было затрачено более 907 млн рублей.

В мае 2017 года ожидается сдача 63 домов. В 21 ремонт еще не начинался. В 2017 году к неотремонтированным ранее 90 домам плюсуются еще 460. В 126 домах ремонт уже идет.

До 1 сентября текущего года глава фонда пообещал завершить работы по капитальному ремонту во всех домах, включённых в программу на 2015 — 2017 годы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в затягивании сроков выполнения программы капитального ремонта многоквартирных домов региональный оператор винит срыв конкурса на отбор подрядных организаций. Конкурс был сорван из-за отсутствия заявок участников.

Для уменьшения проблем качества выполненных работ по капремонту домов, в Ставропольском крае создан реестр добросовестных подрядчиков.

В этом сюжете: Оператор нашел виновных в затягивании капремонта на Ставрополье