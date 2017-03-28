Лондон, 28 марта, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что после выхода Великобритании из ЕС уровень иммиграции должен возрастать и снижаться в зависимости от потребностей экономики, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Референдум граждан Великобритании, о выходе из содружества поставил перед правительством страны массу вопросов. В их числе вопрос об открытости рынков ЕС для британских товаров, а также регулирование уровня миграции.

Дэвис подчеркнул, что вопросы миграции будет решать министр внутренних дел, но любая система должна работать в национальных интересах.

«Это означает, что в какое-то время нам потребуется больший поток мигрантов, в какое-то время — меньший», — отметил Дэвис.

«Это будет работать в интересах всех. Граждан Великобритании и мигрантов», — резюмировал министр.

Напомним, премьер-министр Великобритании объявила, что начнет процедуру выхода страны из ЕС 29 марта. После запуска процедуры выхода стороны начнут обсуждение его условий. Лондон хотел бы сохранить для себя свободный доступ к рынкам ЕС, но ограничить поток мигрантов на свою территорию.