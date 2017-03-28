Барнаул, 28 марта, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Ипотечные рекорды

Наши новости, видеокадр Алтайские акушеры помогли родиться малышу, который рос и развивался не в матке, а прямо в брюшной полости

Ипотека в Алтайском крае продолжает бить рекорды, сообщает 20 марта газета «Алтайская правда». Только за за январь 2017 года выдано ипотечных жилищных кредитов на 0,6 млрд рублей. По данным краевого Минэкономразвития, средневзвешенная процентная ставка за год снизилась с 12,6% до 12,1%.

Всего за первый месяц 2017 года банки выдали физическим лицам займов на сумму более 5,5 млрд рублей. Это на 17,7% больше, чем на ту же дату минувшего года.

Услуги ЖКХ подорожают в Рубцовске

Об увеличении тарифов на услуги ЖКХ в Рубцовске со второго полугодия 2017 года сообщили «Вести-Алтай». Отмечается при этом, что предельный индекс повышения составит 23,9%, и что в минувшие выходные недовольных на организованную акцию вывели рубцовские коммунисты.

«Резолюция митинга была ожидаема — обратиться к властям с просьбой отменить решение о росте тарифов. Хотя — и это понимают самые жёсткие оппоненты — оставь всё как есть, ещё на пару лет, и в Рубцовске случится настоящий коммунальный коллапс. Трубы в городе не менялись со времён Советского Союза», — отмечается в сюжете.

Напомним, серьезные проблемы в работе предприятий топливно-энергетического комплекса Рубцовска обозначились давно, но никто из привлекаемых теплоснабжающих предприятий так и не смог с ними справиться: долги копились, компании банкротились, а сроки ремонтных работ постоянно срывались. Власти региона вынуждены были управлять ситуацией «в ручном режиме». Нарастанию проблем способствовало многолетнее сдерживание тарифов, в которых отсутствовала инвестиционная составляющая. Свою ошибку местные депутаты вынуждены были исправить в 2016 году, а власти — привлечь специалистов Сибирской генерирующей компании, уже зарекомендовавшей себя в Барнауле.

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Изучив ситуацию, СГК приняла решение об инвестициях в модернизацию теплового комплекса Рубцовска. «Из запланированного объёма инвестиций СГК, 1,5 млрд рублей составят прямые инвестиции. Основной объем денег придётся на 2017 год. В Рубцовске из двух источников тепла сейчас делают один: объединяют Северную ТЭЦ (которая находится в плачевном состоянии и реанимации не подлежит) и Южную тепловую станцию. Ее имущество СГК вязала в аренду. Здесь построят турбину и два котла, один из которых запустят уже в этом году», — отмечают «Вести».

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Чтобы устранить недопонимание, власьти Рубцовска приняли решение провести ряд встреч с населением.

Уникальные роды: младенец из живота

Уникальные в истории мировой медицины внематочные роды приняли врачи перинатального центра в Барнауле. Подробности истории 27 марта сообщили корреспонденты телепроекта «Наши новости», выяснив, что женщина выносила и родила ребеночка, который рос и развивался не в матке, а прямо в брюшной полости.

По словам заместителя главного врача по лечебной работе «Перинатального центра Алтайского края» Владимира Боровкова, операция, которую он запомнит на всю жизнь, проходила 21 марта 2017 года.

Под его руководством бригада из девяти медиков помогла появиться на свет младенцу, который развивался вне матки женщины.

Наши новости, видеокадр Мама ребенка, которому алтайские акушеры помогли родиться прямо в брюшной полости

«Оплодотворение, по всей видимости, произошло обычным путем. Но прикрепление яйцеклетки было не в типичном месте. И поэтому плод развивался за пределами матки», — пояснил Владимир Боровиков.

Кстати, о редчайшем случае (во всем мире таких случаев описано не больше десяти) сами врачи узнали за сутки до рискованных родов. За всю беременность уроженка Донбасса, ныне жительница Барнаула, по личным убеждениям намеренно не обращалась к медикам. Поняла, что с ней что-то не так, только на 41-й неделе.

«Врачи серьезно рисковали — при таких патологиях велика вероятность сильного кровотечения. Но благодаря современному аппарату — такого в крае больше нигде нет — кровопотери удалось избежать», — отмечают «Наши новости» со ссылкой на врача-трансфузиолога «Перинатального центра Алтайского края» Дмитрия Ерина. По его словам, во время операции медики использовали аппарат, который вначале собрал, а потом вернул кровь пациентке. «То есть практически добились того, что потери гемоглобина не было, прошло с минимальными потерями для женщины», — подчеркнул доктор.

Наши новости, видеокадр Алтайские акушеры помогли родиться малышу, который развивался прямо в брюшной полости

Известно, что извлекали ребенка прямо в околоплодном пузыре, а потом буквально по сантиметрам освобождали тельце младенца. Когда операция завершилась, все с облегчением выдохнули — мама и малышка не только живы, но и здоровы. Дочку после чудесного рождения решила назвать Вероникой, что означает «вера в победу».

Чиновники и их зарплаты

Зарплаты алтайского чиновничества остаются самыми скромными в Сибири. Информацию об этом 23 марта со ссылкой на Росстат сообщило ИА «Амител».

Известно, что в среднем по 2016 году сотрудники территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти в Алтайском крае получали в среднем 37 128 рублей в месяц. Меньше в СФО получают только их коллеги в Омской области — 36 374 рубля. Чиновники органов исполнительной власти Алтайского края в среднем ежемесячно получали 38 902 рубля. В данном случае более скромный результат лишь у Республики Алтай — 38 283 рубля.

«Средняя зарплата сотрудников органов местного управления в Алтайском крае также остается самой низкой в Сибири — 22 151 рубль в месяц. Что касается самых «богатых» чиновников Сибири, то управленцы федеральных органов власти больше всего получали в 2016 году в Туве — 52 975 рублей. Наибольшая зарплата работников органов власти субъекта Федерации зафиксирована в Томской области — 56 557 рублей. Самые состоятельные сибирские чиновники органов местного управления работают в Иркутской области, где их средняя зарплата составила 45 244 рубля», — отмечается в сообщении ИА «Амител».

Фермер, который никогда не кланялся

Сайт ИД «Алтапресс» под заголовком «Почему знаменитый алтайский фермер Виктор Траутвейн никому никогда не кланялся» 28 марта опубликовал любопытное интервью с одной из самых заметных персон в крестьянском мире Алтайского края.

«В советские времена Виктор Христьянович был уважаемым председателем колхоза и директором совхоза, в нынешние возглавляет преуспевающие хозяйства в родном Косихинском районе — фермерское «Траутвейн В.Х.» и ООО «Майское». Но эта работа не на себя любимого, не на собственные «брюхо и тщеславие». Заслуженного фермера России Виктора Траутвейна потому и уважают многие земляки, что он всегда бескорыстно помогает людям, начиная с сотрудников и односельчан и заканчивая профессиональной волейбольной командой «Университет», — пишет издательство.

Алтапресс Знаменитый алтайский фермер Виктор Траутвейн

В интервью алтайский фермер развеял миф о том, что его предприятие — «Майское» — никогда не брало банковских кредитов.

«Не совсем так. Это последние 8−9 лет я работаю без кредитов. «Майское» организовалось в 2004 году. В самом начале я взял один кредит и взял в лизинг два комбайна «Дон» и К-744. Финансовое положение хозяйства было слабое. Под стеклом на моем рабочем столе лежали бумаги, на которых было по дням расписано, когда что выплачивать. Я очень скрупулезно соблюдал эти графики. Лишь однажды, когда выплата приходилась на выходные, чуть затянул — так на меня банковские службы как навалились! После этого дал себе слово, сделать все, чтобы не пользоваться услугами банков. А потом настал момент, когда гречка подскочила в цене до 56 рублей за килограмм. В «Майском» ею было засеяно больше трех тысяч гектаров. Полученный урожай я очень выгодно продал. Со всеми рассчитался, завершил этап технического перевооружения, начал строить материально-техническую базу и с тех пор ни копейки не брал у банков. И очень этим доволен. Сегодня мы инвестируем каждый год в развитие производства минимум 70 миллионов рублей», — пояснил Виктор Траутвейн.

«Феномен молодого протеста»

ИА «Банкфакс» 27 марта опубликовало мнение алтайского политолога Константина Лукина, который высказался по поводу митингов оппозиции, прошедших в Алтайском крае в прошедшие выходные.

«То, что ряд оппозиционных политиков пытается привлечь молодежь на свою сторону, апеллируя к популистским лозунгам, это, конечно, не новое явление в современной России. Достаточно вспомнить, например, Владимира Жириновского в 1992 году или Бориса Ельцина с его «Голосуй или проиграешь» в 1996 году. Сейчас подошло то время, когда на место всем старым формациям вышло молодое поколение», — считает политолог. Говоря об акции, организованной сторонниками Навального в Барнауле, Константин Лукин отметил, что, как и по всей стране, основной костяк мероприятия составили молодые люди, которые в большинстве своем не понимали, зачем они вообще вышли.

«Если хотите, для них это такая своеобразная политическая тусовка, это модно в их среде. Однако даже у той небольшой части, кто действительно проникся какими-то лозунгами, тем не менее даже в глазах читалось: «Мы тут немного поорали, а что же будет потом, неужели все это исчезнет». Обратите внимание, что ни конкретных идей, ни конкретных предложений не прозвучало. Для молодежи такое «времяпрепровождение» это нечто новое, что им не может предложить пока никто другой. Надо сказать, что в данном случае у молодежи нет достаточного жизненного опыта, поэтому она и клюет на такие популистские лозунги. К тому же мы видим, что они привыкли получать любую информацию максимально быстро, новость возникает мгновенно, но так же и забывается, поэтому молодые люди и загораются то одним, то вторым», — отмечает Константин Лукин.

Тем не менее в ближайшие 2−3 года, по мнению политолога, и крупные федеральные политики, и большие политпартии будут пробовать искать общий язык с молодежью, перестраивать как-то свою работу на понятный молодежи формат общения.

НЛО над Барнаулом

О светящихся объектах в небе, которые барнаульцы наблюдали сразу в двух местах — в районе ТЭЦ-3 Барнаула и в ЗАТО Сибирский — 27 марта сообщили «Вести-Алтай».

По словам очевидцев, неопознанные объекты в небе были похожи на звёзды, которые ходили из стороны в сторону и постоянно меняли направление. Было два объекта разного размера.

По поводу произошедшего высказываются различные мнения: одни говорят, во всём виновата большая выдержка, с которой снимали звёзды, другие опознали в НЛО квадрокоптеры. Нашлись и те, кто уверен в визите на Алтай инопланетян, — отмечают «Вести».