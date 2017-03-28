Калининград, 28 марта, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Калининградская таможня изъяла у пассажира поезда «Калининград — Санкт-Петербург» около тысячи открыток времён Восточной Пруссии, а также книги об Олимпиаде, организованной в 1936 году нацистами. Как сообщили сегодня, 28 марта, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, калининградец вёз раритетные издания в своём багаже.

Одна из изъятых книг со свастикой на обложке

Среди изъятого — четыре книги на немецком языке, посвящённые берлинской Олимпиаде 1936 года (со свастикой на обложке), а также Первой мировой войне, и 16 фотоальбомов с немецкими почтовыми открытками (всего 894 шт.) с видами Восточной Пруссии (ныне российская Калининградская область). На фото, предоставленных пресс-службой таможни, есть, например, открытка, датированная 29 сентября 1941 года из Дрездена со свастичным штемпелем.

«Предположительно, обнаруженные предметы относятся к культурным ценностям и при вывозе должны быть задекларированы с предоставлением соответствующих разрешительных документов», — отметили в таможне.

В ведомстве уточнили, что калининградец уже попадал в поле зрения таможенников. Два года назад он пытался провезти на поезде в «большую Россию» предметы военной археологии, также связанные с Германией. Тогда у пассажира были изъяты немецкий автомат MP44 образца 1944 года, штык-нож образца 1884−98 гг., а также серебряная монета 1648 года. Позже изъятое стало экспонатами Калининградского историко-художественного музея.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что за последние годы отмечено доминирование немецких символов в сознании жителей Калининградской области. Причём зачастую калининградцы, поглощая германскую культуру и историю, принимают и нацистский период, признанный международным трибуналом преступным.

Например, два месяца назад в полицию обратился владелец гостиницы в г. Балтийске (где дислоцирована главная военно-морская база Балтфлота) с заявлением о краже у него коллекции наград Третьего рейха, которыми были награждены немецко-фашистские захватчики Советского Союза.

Апофеозом же преклонения перед «великой германской историей» стала попытка воссоздания охотничьего имения военного преступника Геринга. Восстановление этого объекта региональные СМИ связывают с именем Александра Егорычева — в недавнем прошлом вице-премьера Калининградской области.