Астрахань, 28 марта, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Акция протеста, которую устроили астраханские дальнобойщики в рамках всероссийской забастовки водителей большегрузов, вылилась в беседу с властями. Диалог получился деловым и конструктивным, считают водители-дальнобойщики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

«Власть услышала наши просьбы и требования, теперь будем вместе решать наболевшие проблемы», — отметили участники акции.

Напомним, 27 марта астраханские водители большегрузов выстроили свои автомобили с включенными фарами на одной из оживлённых улиц вблизи торгового центра и создали пробку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона, на место проведения протестной акции выехали руководитель администрации губернатора Канат Шантимиров и министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Радик Харисов.

Беседа состоялась за «круглым столом» в региональном минпроме. Как рассказали дальнобойщики, их возмущает вводимый с 15 апреля дополнительный повышающий коэффициент в системе «Платон». По новым правилам, с водителей будет взиматься дополнительная плата за каждый километр перевозок.

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«Мы требуем отменить или снизить тарифы системы «Платон», — сказал индивидуальный предприниматель Алексей Возовский. — Считаем, что на федеральном уровне наши права ущемлены: мы и без того платим акциз на топливо, транспортный налог, налог на предпринимательскую деятельность».

Бизнесмен отметил, что последствия уплаты «Платона» ощутит на своём кошельке каждый водитель-дальнобойщик, к тому же это приведёт к удорожанию перевозимых товаров.

На встрече с властями была достигнута договоренность о том, что необходимо открыть стационарные ночные стоянки для соблюдения режима труда водителей-дальнобойщиков и сохранности перевозимых грузов. Кроме того, на региональном уровне будут решаться вопросы об устранении посредников, которые взимают с дальнобойщиков дополнительную плату.

Также отмечалось, что в регионе давно назрела необходимость создания ассоциации водителей-дальнобойщиков. Эта общественная организация могла бы ставить перед федеральным руководством многие вопросы, в числе которых ‑ и «налоговые».

Как сообщало ИА REGNUM, государственная система взимания платы с транспортных средств разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн заработала в России с 15 ноября 2015 года. Согласно решению российского правительства, размер платы за нанесение ущерба федеральным трассам большегрузами до конца февраля 2016 года должен рассчитываться исходя из фактического пробега таких транспортных средств по тарифу 1,5 рубля за километр, а с 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018 года тариф планировалось увеличить до 3,06 рубля за километр. Однако льготный период был продлен. Так, с 15 апреля дальнобойщики будут платить по 1,91 рубля за километр. Против новой «финансовой нагрузки» дальнобойщики сразу же выступили по всей стране.

Акции против системы «Платон» прошли и 27 марта 2017 года в разных городах России, в частности, Волгограде, Нижнем Новгороде, Махачкале, Воронеже. Астрахань не стала исключением.

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