Москва, 28 марта, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Информация некоторых СМИ о «тайном визите» пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова в Луганск не соответствует действительности. Об этом 28 марта сообщил сам представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Find-cat Очередная утка

«Это очередная утка, не обращайте на это внимания», — говорит Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что Службе безопасности Украины (СБУ) следует «работать и проверять» подобные слухи, поскольку налогоплательщики платят им за это немалую часть своих скромных доходов.

«Пусть СБУ и занимается», — отметил Песков.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Служба безопасности Украины якобы проверят информацию о «визите» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в Луганск.