Куала-Лумпур, 28 марта, 2017, 13:19 — ИА Регнум.



Tim Felce Французский многоцелевой истребитель Дассо «Рафаль»

Возможность продажи Францией истребителей «Рафаль» Малайзии была одной из тем встречи между президентом Франции Франсуа Олландом и премьер-министром Малайзии Наджиб Тун Разак, сообщает The Star.

По словам главы Французской республики, ему известно, что Куала-Лумпур рассматривает варианты приобретения следующего истребителя. Истребитель «Рафаль» Олланд назвал «лучшим самолетом в своей категории».

«Я знаю, что вы примете решение и в этих условиях мы хотим предоставить вам всю необходимую поддержку. Наши министры уже работают для достижения этой цели», — отметил Олланд в ходе совместной пресс-конференции с Наджибом.

Глава Елисейского дворца также подчеркнул, что Малайзия обратилась к Парижу относительно постройки подводного флота государства.

«Вы также обратились к Франции и получили транспортные самолеты Airbus A400M. Малайзия стала первой страной, не входящей в НАТО и получившей данное летательный аппарат», — добавил он.

Напомним, в 2016 году в ходе официального визита Олланда в Индию страны договорились о поставках многоцелевых истребителей «Рафаль» в ВВС Индии. Сумма подписанного в сентябре контракта составила €7,8 млрд.

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