Москва, 28 марта, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 29 марта, обе валюты понижены к рублю, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Курс доллара составил 56,9364 рубля, он опустился на 8,69 копейки. Евро подешевел к рублю на 15,13 копейки и составил 61,8102 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 29 марта, уменьшилась на 11,59 копейки — до 59,1296 рубля.

На 27 марта Центробанк РФ снизил официальные курсы валют. Курс доллара опустился на 10 копеек и составил 57, 42 рубля. Курс евро упал на 24 копейки и установился на уровне 61,86 рубля.

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Нефть марки Brent 28 марта подешевела на 0,49% — до 50,69 доллара за баррель.

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