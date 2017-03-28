Ярославль, 28 марта, 2017, 13:16 — ИА Регнум.

В Ярославской области в 2016 году на 20% уменьшилось число отказов от новорожденных детей благодаря созданию на базе областного перинатального центра структурного подразделения по профилактике отказов от новорожденных детей в акушерских стационарах области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Перинатальный центр в Ярославле

Власти Ярославской области ставят задачу увеличения численности детей. В рамках ОЦП «Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области» в 2013—2016 годах отремонтировано 27 стационарных и поликлинических детских отделений, что составляет 85% от общего количества требующих капитального ремонта. Планируется строительство детской поликлиники ГАУЗ ЯО «Клиническая больница №2». В настоящее время ведется разработка проектной документации.

На базе областного перинатального центра организовано структурное подразделение по профилактике отказов от новорожденных детей в акушерских стационарах области и благодаря ему предотвращенных отказов в регионе — более 20%.

«За период 2012—2016 годов отмечается отчетливая положительная тенденция к снижению количества отказов от новорожденных в акушерских стационарах. Так, в 2012 году зарегистрировано 53 отказа в медицинских организациях области, что составило 3,5 на 1000 новорожденных детей, в 2016 году этот показатель составил 2,2 на 1000 — 34 ребенка», — сказала заместитель директора регионального департамента здравоохранения и фармации Наталья Даниленко.

При этом за последние пять лет в регионе растет количество детей.

«В Ярославской области за последние пять лет наблюдается прирост численности детей на 7%» — сообщила главный врач ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница» Марина Писарева.