Мадрид, 28 марта, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Министр экономики Испании Луис де Гуиндос 28 марта заявил, что его правительство ожидает снижения уровня безработицы в стране, сообщает информационное агентство EFE. Цель правительства закрыть год с уровнем безработицы ниже 17%, тогда как уровень безработицы в предыдущий макроэкономический период оценивается в 17,6%.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

Заявление о возможном снижении официального уровня безработицы в Испании на 0,6% министр де Гуиндос сделал во время выступления на информационном брифинге в Мадриде, приписав это достижение трудовой реформе, которую провело правительство.

Напомним, что экономический кризис, начавшийся в Испании еще в 2008 году, выявил слабые стороны испанской трудовой модели. Процент безработных в Испании один из самых высоких среди стран ЕС. Трудовая реформа, реализация которой началась в 2012 году, предполагает сокращение компенсаций за необоснованное увольнение работников, а также направлена на создание большего числа рабочих мест.