Севастополь, 28 марта, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Порядок присвоения и лишения звания «Почетный гражданин города Севастополя» изменился. Корректировки в ранее принятое постановление депутаты законодательного собрания внесли на сегодняшнем заседании законодательного органа. За принятие документа, согласно которому кандидаты на почетное звание утверждаются не чаще, чем раз в три года, проголосовали большинство парламентариев, передает 28 марта корреспондент ИА REGNUM.

Ruinformer.com Почетные граждане Севастополя

По мнению народных избранников, трехлетний интервал между рассмотрением достойных персон подчеркнет особую значимость и ценность почетного звания, как и особые заслуги перед городом будущих кандидатов.

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«В дореволюционное время почетного звания было удостоено восемь человек. Его присваивали в качестве «исключительной формы признательности и благодарности за деятельность на пользу города, а также уважения к людям, имеющим особые заслуги перед городом», — сказала председатель законодательного собрания Екатерина Алтабаева.

В советский период звание присваивалось раз в 1,5 года, всего его было удостоено 28 человек. Первым звание Почетного гражданина города Севастополя получил Юрий Гагарин.

После возвращения Севастополя в состав России, заксобрание города федерального значения в мае 2016 года приняло постановление о присвоение звания Почетного гражданина Севастополя президенту РФ Владимиру Путину.