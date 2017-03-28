Москва, 28 марта, 2017, 13:09 — ИА Регнум.

Предприятия легкой промышленности получат возможность регистрироваться и платить налоги как субъекты МСП даже в случае, если среднесписочный состав их работников за предшествующий год превысил установленный законом порог для предприятий МСП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта, соответствующий законопроект внесло в Государственную думу правительство РФ.

Александр Дейнека. Текстильщицы. 1927

Речь идет о хозяйственных обществах и хозяйственных партнерствах, которые осуществляют в качестве основного вида предпринимательскую деятельность, относящуюся к легкой промышленности — «Производство текстильных изделий», «Производство одежды», «Производство кожи и изделий из кожи» раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, указывают в правительстве.

Сейчас законом установлены предельные значения показателей, используемые для отнесения хозяйствующих субъектов к категории субъектов МСП по размеру дохода от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год (до 120 млн рублей — микропредприятия, до 800 млн рублей — малые предприятия, до 2 млрд рублей — средние предприятия) и по размеру среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (до 15 человек — микропредприятия, до 100 человек — малые предприятия, до 250 человек — средние предприятия). Вместе с тем показатели деятельности отдельных предприятий в сфере производства и оказания услуг в силу технологических особенностей и высокой трудоемкости производственных процессов превышают установленные предельные значения: такие предприятия могут создавать рабочие места для большого числа граждан, однако генерировать выручку в меньшем объеме, указывают в правительстве. Это касается, прежде всего предприятий легкой промышленности. Превышая положенную для МСП численность работников, такие предприятия лишаются возможности участия в программах по поддержке МСП. Для того, чтобы быть отнесенными к МСП, предприятия могут превысить установленную законодательством численность списочного состава (при условии выполнения предельных значений по доходу), однако они не должны превышать установленную нормами правительства численность хозяйствующих партнерств или обществ, которые могут быть отнесены к среднему бизнесу.

Законопроектом предлагается также установить критерий признания вида деятельности в качестве основного. Законопроект предусматривает, что деятельность, относящаяся к легкой промышленности, будет признаваться основной при условии, что доля доходов от осуществления такой деятельности по итогам предыдущего календарного года составляет более 70% в общем объеме доходов юрлица.

«Таким образом, создается возможность для расширения круга субъектов среднего предпринимательства, что позволит оказывать поддержку значимым инвестпроектам по модернизации и созданию новых производств в отдельных отраслях промышленности в индивидуальном порядке», — считают в правительстве.

Законопроект также предусматривает, что сведения о предприятиях, соответствующих устанавливаемым критериям, включаются в отдельный перечень и передаются Минпромторгом в ФНС для их дальнейшего внесения в единый реестр субъектов МСП, ведение которого осуществляется с 1 августа 2016 года.