Москва, 28 марта, 2017, 13:08 — ИА Регнум.



(сс)Michael Marcovici Деньги

В 2016 году потери государственных средств из-за недобросовестных банков составили почти 100 млрд рублей. Об этом заявил на конференции Ассоциации российских банков министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы за счет государственных средств в банках за последний год потеряли более 100 миллиардов рублей — в банковском секторе государственных средств», — сказал он.

Глава Минфина отметил, что российское правительство обеспокоено надежностью банков, банковской системы. На фоне этого операции с госсредствами должны происходить только в проверенных и надежных финансовых организациях. Для этого предпринимается ряд мер, добавил Силуанов.

Так, оценка банков будет осуществляться в соответствии с национальными рейтингами. Они позволят выбирать банки для размещения средств, участия в программах, работы с коммерческими банками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель Банка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков заявила о том, что ЦБ РФ потребуется два-три года на завершение «очистки» банковского сектора. При этом она оговорила, что процесс очищения сектора от недобросовестных банков не означает, что попавшие в трудное положение кредитные организации не получат помощи.

15 февраля на заседании Совета Федерации Набиуллина заявила о том, что Банком России зафиксирован серьезный рост задолженности региональных бюджетов.

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