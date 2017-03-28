Ростов-на-Дону, 28 марта, 2017, 13:08 — ИА Регнум. Один из подземных переходов в Ростове-на-Дону вызывает страх у горожан. Пересекать дорогу через подземку на площади Химиков опасно для жизни. На фотоснимках, которые интернет-пользователи выложили в социальных сетях, видно, что потолок вот-вот рухнет на головы пешеходов.

ИА REGNUM Пешеходный переход: ИА REGNUM

К записи активные пользователи всемирной паутины уже оставили ироничные комментарии. Но самое главное, что, по словам местных жителей, подземный переход неоднократно ремонтировали, а всего лишь пару лет назад здесь был проведен капитальный ремонт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с июня 2016 года за состоянием подземных пешеходных переходов в южной столице следит Борис Прядухин. Он занял кресло руководителя муниципального специализированного унитарного предприятия по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений после того, как из кабинета «попросили» после летней инспекции подземок Сергея Горбаня, который в то время занимал пост сити-менеджера областного центра.

Состояние переходов на проспекте Шолохова и на улице Менжинского оставляло желать лучшего. В частности, один из них в дождь подтапливается ввиду неполадок с водооткачивающим насосом. Также на момент инспекции не функционировал подъемник для инвалидов. Второй переход нуждается в срочном капремонте.

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В Ростове-на-Дону за подземками будет следить теперь Борис Прядухин

Отметим, от идеи построить подземный переход в районе переулка Соборного ростовские власти отказались, ссылаясь на необоснованные траты. Ранее горожане высказались против возведения подземки. По их мнению, в 100 метрах от планируемой стройки уже давно есть подземный пешеходный переход, поэтому в новом нет никакой необходимости. Тем более, что проект подземного перехода обошёлся бы в 6,6 млн рублей, а само строительство — в 100 млн рублей.

Между тем, в ближайшее время в городе будет дан старт строительству подземки на Октябрьской площади. А на проспектах Нагибина и Космонавтов появятся надземные переходы.