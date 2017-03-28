Москва, 28 марта, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации намерены прилагать все усилия для недопущения нового витка насилия на юго-востоке Украины. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Наши усилия и впредь будут нацелены на то, чтобы не позволить «горячим головам» в Киеве запустить на юго-востоке страны новый виток насилия, — говорит российский министр. — В любом случае жителей Донбасса в беде мы не оставим».

По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы ее окружали благополучные и процветающие страны.

«У нас нет территориальных притязаний по отношению к соседям, — говорит Лавров. — Заинтересованы, чтобы нас окружали благополучные, процветающие страны, с которыми мы бы выстраивали партнерские отношения в духе добрососедства».

Министр также напомнил, что процесс урегулирования на юго-востоке Украины буксует из-за упорного нежелания Киева выполнять Минские соглашения.

«Продолжим работать над тем, чтобы Киев прекратил блокаду Донбасса и приступил к их полноценной реализации», — говорит Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской обл. не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые власти страны объявили режим «АТО» в Донбассе и направили армию против мирных жителей региона.