Днепропетровск, Украина, 28 марта, 2017, 13:06 — ИА Регнум.

В Днепропетровске вдову украинского военнослужащего, погибшего в зоне так называемой антитеррористической операции, вытолкали из магазина и избили из-за того, что она обратилась к продавщице на украинском языке, утверждает телеканал ТСН.

Torange.biz Постмайданная Украина

По версии пострадавшей, Анны Счасной, она пришла в магазин, чтобы купить красные и черные ленты, из которых собиралась сделать «обереги» киевским силовикам. Продавщица отказалась продавать женщине товар и спрятала ленточки в шкаф.

Счасная заявила, что конфликт начался из-за того, что она обратилась к продавщице по-украински. Отказавшись обслуживать ее, продавщица выгнала женщину из магазина.

По словам владельца соседнего магазина, Счасную вытащили из магазина за волосы и разбили ей телефон. «Люди не понимают украинского языка, не хотят общаться на украинском языке», — пояснила одна из очевидцев происшествия.

Ранее журналистка и блогер из Одессы Елена Добровольская заявила, что и в этом городе жители агрессивно реагируют на украинский язык.

Напомним, в январе 2017 года в Верховную раду Украины поступил законопроект «О государственном языке», согласно которому украинский язык должен официально использоваться на всей территории страны в большинстве сфер.

Культурно-массовые мероприятия должны проводиться на украинском языке, кроме того, строго на украинском должны вещать СМИ, то же условие касается книгопечатания и других сфер.