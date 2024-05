Подгорица, 28 марта, 2017, 12:58 — ИА Регнум.



Если жителям Вашингтона интересно, в чем заключается привлекательность риторики Дональда Трампа о том, что «Америка прежде всего!», им стоит просто обратить внимание на коллективные попытки ввести Черногорию в НАТО, пишет Даг Бендоу в статье для The National Interest.

На момент формирования североатлантического альянса у него была серьезная цель — не дать Советскому Союзу доминировать над Западной Европой так же, как и над Восточной. Ситуация уже давно изменилась. И несмотря на развал Советского Союза и роспуск Варшавского договора, НАТО по-прежнему существует, став союзом «Северной Америки и других», и если раньше страны Европы выделяли средства для противодействия угрозе со стороны «Империи зла», то сейчас лишь Вашингтон придерживается своих изначальных обязательств.

Белый дом прежде был не против этого, выступая за расширение альянса. Североатлантический блок стал клубом для всех, в него стали принимать даже бывшие советские республики, поскольку это, как предполагалось, укрепит влияние США. При этом никто не задавался вопросом о том, стоит ли это того, чтобы идти на войну для защиты новых членов блока, в частности, стран Прибалтики.

До начала кризиса на Украине расширение НАТО рассматривалось в качестве заслуживающего уважение начинание. И даже после шока присоединения Крыма уроки не были усвоены и только в 2015 году страны ЕС перестали сокращать свои расходы на оборону.

Более того, альянс продолжил включать в себя новых членов — по большей части полные ничтожества, с точки зрения безопасности — на Балканах, прибавляя к своему потенциалу столько же активов, сколько и проблем. Что хуже, сторонники включения Грузии и Украины в блок по-прежнему выступают за такой шаг, не понимая, что подобное развитие событий приведет к конфликту с вооруженной ядерным оружием Россией.

И теперь 29-м членом НАТО может стать Черногория, но зачем? Вся ситуация, отмечает автор, напоминает сатирический роман 1955 года «Рёв мыши» и снятый по нему одноименный фильм. По сюжету правительница вымышленного крошечного княжества Фенвик решает напасть на США, ожидая понести быстрое поражение, за которым последует волна иностранной помощи. Однако наступающим силам удается захватить новейшее супероружие, в результате чего Фенвик одерживает неожиданную победу. В случае войны с Россией или кем бы то ни было, Черногории может помочь только, если ей будет сопутствовать такого рода удача.

В лучшем случае включение Черногории в НАТО пройдет в США незамеченным, Вашингтон пустит на ветер очередную финансовую помощь, на этот раз направленную на модернизацию вооруженных сил нового члена блока, тогда как официальные лица США в очередной раз докажут, что им важнее внимание международной аудитории, а не защита интересов США. Тем не менее включение Черногории является плохой затеей по ряду причин.

Во-первых, столица страны Подгорица не представляет никакой военной ценности. Страна потратила за 2016 год всего лишь $69 млн — погрешность при округлении бюджета Пентагона. Вооруженные силы страны насчитывают 1 тыс. 950 человек. Численность армии — 875 военнослужащих, которые располагают восьмью бронетранспортерами. В ВМФ служит 350 человек на полудюжине судов, а ВВС составляют 225 военнослужащих, а также несколько сломанных учебных самолетов и около дюжины вертолетов. Какими бы смелыми ни были эти люди и невзирая на готовность Подгорицы делать «вклад» в операции альянса — прибавление иностранных подразделений для показухи обойдется столь дорого же, сколько поможет сэкономить. Поэтому введение страны в альянс не является военным шагом, это больше похоже на сюжет очередного сатирического произведения.

Во-вторых, перед Черногорией не стоит никаких военных угроз. Страна откололась от Сербии в 2006 году, но несмотря на это, нет признаков заинтересованности Белграда в насильственном воссоединении с ней. Соседние с Черногорией страны также образовались в результате распада Югославии. Страна не граничит с Россией, и если восстановленная Красная Армия (так в оригинале — прим. ИА REGNUM ) пожелает захватить Черногорию, ей придется преодолеть Украину, Румынию и Венгрию, а также Сербию. Слишком значительная преграда, чтобы захватить этот кусочек недвижимости. Так же маловероятно и вторжение с моря. Подгорица стремится в НАТО по тем же причинам, что и княжество Фенвик — ради денег и статуса.

Во-вторых, микрогосударство не готово политически к членству в блоке. Существуют и более плохо управляемые страны-члены блока — в частности, Турция, — у которой, по меньшей мере, боеспособные вооруженные силы, поэтому введение полусформировавшейся демократии, не обладающей военной силой, не имеет никакого смысла. И проблемы страны вряд ли решатся с получением членства в НАТО.

В-третьих, все преимущества членства в НАТО, такие как сотрудничество в военной области, продвижение невоенной деятельности и развитие западной политической интеграции, могут быть получены и за пределами альянса.

В-четвертых, глупо делать процесс принятия решений в альянсе более сложным. Хотя генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал позитивным тот факт, что «благодаря членству [в блоке] у Черногории будет возможность воздействовать на политику НАТО», непонятно, что в этом хорошего. В действительности же сторонники включения страны считают, что она будет не думая одобрять все решения Вашингтона. Тем не менее чем больше мест за столом альянса, тем сложнее процесс принятия решений. Белому дому, таким образом, не стоит полагаться на полусформировавшуюся демократическую страну, в которой достаточное число граждан против членства в блоке.

В-пятых, нельзя принимать новых членов просто ради расширения. Так, президент Обама призвал Сенат ратифицировать вступление Черногории, «чтобы продемонстрировать другим странам на Балканах и за их пределами, что дверь НАТО остается открытой».

Однако перспективные претенденты на членство, такие как Босния, Косово, Македония и Сербия, в одинаковой мере бесполезны с точки зрения безопасности.

Еще более негативные последствия будут в случае принятия Грузии и Украины, каждая из которых станет черной дырой, представляющей лишь риски и никаких преимуществ. Хотя эти страны более значительны, чем Черногория, вооруженные силы Тбилиси по-прежнему малы, а их участие в непродуманных войнах в Афганистане и Ираке не дают поводов гарантировать им безопасность от России. Украина же обладает большими по численности вооруженными силами, однако у неё проблема более значительная — «продолжающийся конфликт с вооруженной ядерным оружием» державой.

При этом ни одна страна не представляет и малейшей значимости для США. К тому же обе страны входили в Российскую империю и Советский Союз, поэтому инкорпорирование этих стран в альянс, традиционно направленный против Москвы, напрямую ударяет по интересам России.

Наконец, в отличие от утверждений тех, кто выступают за членство Подгорицы, символических побед за этим также не последует. Например, фонд Heritage Foundation выступил со статьей «Поддержка включения Черногории в НАТО пошлет сигнал силы» (Support for Montenegro’s Accession to NATO Would Send a Message of Strength), такую линию проводил и заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер в слушаниях в Конгрессе, в ходе которых он отметил, что подобный шаг станет «мощным ответом на вредоносное влияние России на западе Балкан».

Такие утверждения принимать серьезно крайне сложно. Подобно высказыванию, что патриотизм является последним пристанищем негодяев, так и символизм стал последним средством, когда других аргументов для отказа от интересов США в пользу других стран больше нет. Российское политическое и военное руководство едва ли испугается «огромных легионов» Черногории, а вот без каких-либо приобретений усиливать «паранойю» враждебного государства является глупостью.

Если в «Реве мыши» княжество Фенвик смогло прокрутить свою авантюру, это же удастся и Черногории. Вашингтону же следует принимать свои решения на основе безопасности США, а Минобороны страны следует перестать быть источником благосостояния для вооруженных сил других стран.