Рига, 28 марта, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Руководство латвийской комиссии по изучению архивов КГБ требует расторгнуть договор с исследователем Дависом Вальгисом, который, по мнению комиссии, прославляет нацистскую Германию, сообщает портал Rus.delfi.lv.

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В заявлении, адресованном ректору Латвийского университета (ЛУ) Индрикису Муйжниексу и главе фонда ЛУ Ивару Лацису, глава комиссии Карлис Кангерис пишет, что 22-летний Вагис опубликовал в своем микроблоге в «Твиттере» несколько заявлений, которые, по сути, прославляют нацистскую Германию.

«При изучении профиля Дависа Вальгиса можно обнаружить только четыре записи, одна из которых была сделана 8 февраля 2016 года и включает в себя стилизованный флаг нацистской Германии. Этот факт нужно принимать во внимание, оценивая то обстоятельство, что вторая запись на английском языке от 5 марта 2017 года — то есть уже после присуждения стипендии — гласила: «Hanss Vestmarsir действительно вдохновляющий фильм. Настоящая драгоценность», — пишет в своем заявлении Кангерис.

Кангерис также отмечает, что упоминание нацистского пропагандистского фильма «Ханс Вестмар — один из многих» («Hans Westmar. Einer von vielen. Ein deutsches Schicksal aus dem Jahre 1929») вместе с публикацией флага со свастикой и флага режима апартеида в ЮАР означает, что Вальгис по сути прославляет автора гимна Национал социалистической немецкой рабочей партии Хорста Весселя.

Руководство комиссии требует незамедлительно разорвать договор с Вальгисом и оценить эффективность процедуры, по которой факультет истории и философии рекомендует стипендиатов.

Напомним, в 2015 году комиссия предложила студентам подавать заявки на участие в исследованиях и получение стипендии в размере 1200 евро. Вальгис стал одним из тех, кто получил стипендию.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии создана специальная междисциплинарная комиссия по научному изучению документов бывшего Комитета госбезопасности Латвийской ССР. Задача комиссии — дать оценку тому материальному и моральному вреду, который КГБ причинил Латвии и ее жителям. Согласно решению Сейма, документы КГБ могут быть обнародованы только после их научного изучения и не ранее 31 мая 2018 года.

Так называемые мешки КГБ — картотека агентуры Комитета госбезопасности СССР, которая хранится в Центре документации последствий тоталитаризма. Помимо агентов КГБ, архив содержит имена тех, кто в годы так называемой советской оккупации являлся внештатным доносчиком. По мнению экспертов, именно этот факт и опасение того, что обнародуются нелицеприятные факты биографии ныне действующих политиков, общественных деятелей и бизнесменов, близких к властным структурам, и не позволяет раскрыть содержимое «мешков КГБ».