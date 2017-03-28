Ярославль, 28 марта, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Ярославцы высказывают недовольство новыми торговыми объектами в центре города, которые открываются в формате ярмарок. Одна из таких ярмарок появилась сегодня на углу улицы Терешковой и Красной площади, напротив ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Ярмарка состоит из временных матерчатых палаток с одинаковым рисунком — популярным сюжетом нижегородской хохломской росписи и надписью «Ярмарка Ярославская». Ярмарка торгует товарами народного потребления и сувенирами.

Любовь Левина Ярмарка в Ярославле

«Ярославль неумолимо превращается в город-черкизон. Добро пожаловать в столицу бульварного шмотья, дорогие туристы! Сегодня я содрогнулась от «красоты» палаточного городка на улице Терешковой. Пожалуй, нашему музею ещё повезло с белыми деревянными будками, которые установили на Волжской набережной, определённо повезло. Борьба с убогими ларьками в центре города обернулась полной победой еще большего убожества в стиле хохломы. У Ярославля свои художественные традиции, но здесь оформление, похоже, определено клавишами «Ctrl+c» и «Ctrl+v», — сказала корреспонденту ИА REGNUM сотрудник Ярославского художественного музея Любовь Левина.

В мэрии города корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что ярмарка на улице Терешковой запланирована на месяц, но если она будет пользоваться спросом, то ее продлят. Если нет, то переведут на то место, где есть востребованность.

«В проведении ярмарок мы руководствуемся постановлением областного правительства. И считаем, что палаточные ларьки, которые стоят сейчас на улице Терешковой, очень красивые. Гораздо лучше, чем те, которые стояли раньше в центре города», — сказала начальник отдела общественного питания и бытового обслуживания мэрии Ярославля Ирина Николаева.

Постановление правительства Ярославской области «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» не регламентирует внешний вид объектов торговли. В нем сказано: «На территории ярмарки могут располагаться лотки, палатки, киоски, а также по согласованию с организатором ярмарки может вестись торговля с автотранспортных средств».

Получается, что внешний вид торговых объектов определяется только чувством прекрасного организаторов. Интересно, что созданный в Ярославле Градостроительный совет обсуждает даже внешний вид уличной мебели, но не внешний вид палаток, установленных в формате ярмарок. Организацией ярмарок занимается центральный городской рынок, принадлежащий мэрии Ярославля — АО «Центр». Там корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в центральной части города уже 5 действующих ярмарок.

«У нас в городе сейчас пять действующих ярмарок. На площади Труда и улице Кирова ярмарки работают с января. Обычно ярмарка длится месяц, но эти были востребованы и их продлевают уже несколько раз. И еще три открылись на этой и прошлой неделе — на Волжской набережной, сквере Челюскинцев и Которосльной набережной», — сообщила ИА REGNUM начальник договорного отдела АО «Центр» Антонина Мосолова.

Предыдущее руководство мэрии Ярославля уже сносило ларьки на Красной площади в связи с жалобами местных жителей. Правда, часть ларьков все-таки осталась. Сейчас неравнодушные ярославцы уже задумываются об организации митинга против нарушения эстетического облика города, центр которого является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.