Москва, 28 марта, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Один из терминалов международного аэропорта «Шереметьево» закроется на реконструкцию с 1 апреля, он будет выведен из эксплуатации, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

A.Savin Аэропорт Шереметьево, Терминал С

Речь идет о реконструкции терминала С, который будет интегрирован в 2019 году со строящимся терминалом В. Ожидается, что терминал В будет открыт в 2018 году.

После окончания интеграции будет расширена пропускная способность Северного терминального комплекса. На время реконструкции терминала С рейсы будут переведены в терминалы Е и F.

Ранее председателя совета директоров АО «Международный Аэропорт Шереметьево» Александр Пономаренко заявил, что реконструкция терминала С будет осуществляться на средства, которые удалось сэкономить при строительстве терминала В и перехода между терминалами В и С.

Также для объединенных терминалов В и С строится третья взлетно-посадочная полоса. Это делается за счет федерального бюджета.

В настоящее время «Шереметьево» — крупнейший российский аэропорт. В 2016 году его пассажиропоток составил 34,3 млн человек, к 2018 году его планируется увеличить до 58 млн человек.