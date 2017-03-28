Астрахань, 28 марта, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Астраханская область готовится к весенней призывной кампании. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 28 марта, весной 2017 года из Астраханской области будут призваны 1,2 тыс. новобранцев. Основная их часть будет направлена в воинские части Южного федерального округа.

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Регион должен обеспечить полное и качественное выполнение установленного задания на призыв, возложенного штабом Южного военного округа. Такая задача была поставлена председателем областной призывной комиссии — губернатором Астраханской области Александром Жилкиным в ходе традиционных инструкторско-методических сборов.

Предыдущая, осенняя призывная кампания 2016 года, по словам руководителя региона, прошла успешно. Служить в армию из Астраханской области ушли 1250 человек. При этом, отметил Александр Жилкин, от комитета солдатских матерей ему не раз поступали жалобы на то, что в армию отправляют не подходящих по состоянию здоровья призывников.

Так, осенью 2016 года во время призывной кампании со сборного пункта по состоянию здоровья было возвращено 40 новобранцев.

«Это означает недоработку ответственных ведомств по этому направлению, — сделал вывод губернатор. — Необходимо проанализировать причины и принимать меры по исправлению ситуации».

В первую очередь, необходимо выявить и устранить проблемы диспансерного наблюдения за юношами 15−16-летнего возраста.

Что касается подготовки призывников по военно-учетным специальностям, то в этом году наряд на них от общего количества составляет 35%. Но и здесь, по мнению губернатора, есть определенные недочеты: хотя план обучения осенью и выполнен, но кандидатам приходилось сдавать по 2−3 раза экзамены в ГИБДД.

Добавим, что призывная кампания в России стартует 1 апреля.