Москва, 28 марта, 2017, 12:31 — ИА Регнум. В Сирии правительственные войска заявили о расширении зоны безопасности вокруг города Пальмиры, от которой удалось отодвинуть боевиков террористических группировок. Об этом сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ Сергей Рудской.

Mil.ru Инженерно-саперные войска в Сирии

По его словам, армия Сирии продолжает расширять зону безопасности вокруг освобожденной Пальмиры при поддержке отрядов ополчения.

Рудской уточнил, что на северо-востоке от города правительственные войска продвинулись на 16 километров, на восточном — на 8 километров, на юго-восточном — более чем на 12 километров.

Всего с начала марта боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были выбиты из 115 населенных пунктов, очищено более 1100 квадратных километров территории Сирии. Пальмира была освобождена от террористов 2 марта, а 10 марта туда прибыл первый отряд российских саперов, которые начали разминировать город.

Террористы установили контроль над Пальмирой в мае 2015 года, однако почти через год сирийские войска при поддержке ВКС РФ освободили город. В декабре 2016 года Пальмира вновь была занята незаконными вооруженными формированиями после отступления правительственных сирийских войск и ополчения.

Город Пальмира широко известен благодаря расположенным там памятникам древней архитектуры и национальному музею. Боевики разграбили их и взорвали, а также изуверски убили всемирно известного 82-летнего сирийского археолога Халеда аль-Асаада, отказавшегося показать им тайники с артефактами.