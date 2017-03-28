Правительственные войска Сирии расчищают территорию вокруг Пальмиры
Москва, 28 марта, 2017, 12:31 — ИА Регнум. В Сирии правительственные войска заявили о расширении зоны безопасности вокруг города Пальмиры, от которой удалось отодвинуть боевиков террористических группировок. Об этом сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ Сергей Рудской.
По его словам, армия Сирии продолжает расширять зону безопасности вокруг освобожденной Пальмиры при поддержке отрядов ополчения.
Рудской уточнил, что на северо-востоке от города правительственные войска продвинулись на 16 километров, на восточном — на 8 километров, на юго-восточном — более чем на 12 километров.
Всего с начала марта боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были выбиты из 115 населенных пунктов, очищено более 1100 квадратных километров территории Сирии. Пальмира была освобождена от террористов 2 марта, а 10 марта туда прибыл первый отряд российских саперов, которые начали разминировать город.
Террористы установили контроль над Пальмирой в мае 2015 года, однако почти через год сирийские войска при поддержке ВКС РФ освободили город. В декабре 2016 года Пальмира вновь была занята незаконными вооруженными формированиями после отступления правительственных сирийских войск и ополчения.
Город Пальмира широко известен благодаря расположенным там памятникам древней архитектуры и национальному музею. Боевики разграбили их и взорвали, а также изуверски убили всемирно известного 82-летнего сирийского археолога Халеда аль-Асаада, отказавшегося показать им тайники с артефактами.