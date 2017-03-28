Москва, 28 марта, 2017, 13:20 — ИА Регнум.



Kirovreg.ru Игорь Васильев

О восьми месяцах на хозяйственной должности, оптимизации аппарата правительства области и приоритетных задачах своего региона в интервью ИА REGNUM рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Игорь Васильев.

ИА REGNUM : Обобщите, пожалуйста, опыт вашей работы на посту временно исполняющего обязанности губернатора Кировской области за период с момента назначения в июле 2016 года.

Условия для старта были не самые простые. Госдолг области сравнялся с собственным доходом региона — почти 27 млрд рублей, счета заблокированы, деньги нужно как-то возвращать, при этом крупнейшие налогоплательщики ушли… В первую очередь, нужно было стабилизировать финансовую систему региона, по сути — навести элементарный порядок в этой сфере. По итогам 2016 года мы вдвое снизили объем недопоступления доходов — с 2,5 до 1,2 млрд рублей. В этом году добились прироста собственных доходов областного бюджета более чем на 20%. Но это только начало, для полного оздоровления бюджета необходима оптимизация расходов по всем направлениям и, разумеется, повышение собственных доходов.

Естественно, важно привлекать внимание федерального центра к региону. За полгода у нас побывал председатель правительства РФ, несколько министров, главы Фонда содействия реформированию ЖКХ и Минстроя, многие другие чиновники высокого уровня. Мы решили ряд вопросов и получили дополнительное финансирование. Но федеральный бюджет не бесконечен, надо рассчитывать на себя. Деньги в регионе есть, нужно перенаправить их в казну региона — где-то оптимизировать, где-то вывести из теневого оборота. Показательный пример — лесная отрасль. Более 60% территории Кировской области покрыто лесами, расчётная лесосека по всем видам рубок составляет 17 млн кубометров, общий запас древесины на землях лесного фонда составляет более 1 млрд кубометров, но при этом вклад лесопромышленного комплекса в экономику области не более 6%.

Мы приняли закон, устанавливающий требования к организации деятельности пунктов приёма и переработки древесины. На сайте правительства разместили реестр недобросовестных арендаторов лесных участков. Запустили не имеющий аналогов в России портал ГИС «Лес», где любой может получить сведения по арендованному или свободному лесному участку, подать заявку на участие в аукционе, узнать всю необходимую информацию. Изменили подходы к определению стартовой цены лесного аукциона. Раньше кубометр леса продавали максимум за 147 рублей, на сегодня цена по некоторым лотам превышает 1500 рублей. Введение этого простого прозрачного механизма контроля уже обеспечило прирост доходов от использования лесов. В планах на 2017 год — получить от лесного хозяйства не менее 1 млрд рублей в бюджет, а всего от лесопромышленного комплекса — около 2 млрд. Для сравнения, 2016 год принес нам доход от лесного хозяйства всего чуть более 300 млн рублей.

Изменился подход, и бизнес оживился, пошли инвесторы. В Кирово-Чепецке открыли производство древесно-стружечных плит на базе ООО «Вяткаплитпром». Проект стал успешным завершением процедуры банкротства. Представьте, в России всего 1% дел о банкротстве оканчивается финансовым оздоровлением, а у нас только за последний месяц перезапущены два предприятия, успешно прошедших эту процедуру. Предприниматели с энтузиазмом включились в проект, вложили больше 250 млн рублей, в результате создано 200 рабочих мест, отчисления в бюджеты всех уровней составят не менее 30 млн рублей в год.

Аналогичная история в сфере медицины. При прежней власти кировская станция скорой помощи была отдана на аутсорсинг частникам. Мы вернули станцию в государственное управление, сэкономленные средства пошли на обустройство городского перинатального центра и открытие современного отделения гемодиализа в Советске. Люди, вынужденные по три раза в неделю ездить в Киров за 180 км, теперь могут все процедуры пройти в своём городе. Такое же отделение мы планируем построить в Вятских полянах.

Если подвести краткий итог, то первое время в Кировской области мы «тушили пожары», решали накопившиеся проблемы. Но сегодня уже очевидно, что мы серьезно продвинулись вперед, и пора разрабатывать долгосрочную программу развития региона. Здесь я очень рассчитываю на жителей региона, жду предложений и идей, как сделать Кировскую область лучше и комфортнее. Предложения можно направить через программу «Письмо главе региона» на сайте правительства, через ближайшее отделение партии или вручить мне лично, я часто выезжаю в районы на встречи с населением.

ИА REGNUM : При назначении на должность врио с вами беседовал президент РФ Владимир Путин. Вы обсуждали задачи по обновлению методов работы губернаторского корпуса? Если да, то какие?

Обсуждали целый ряд вопросов, в том числе и подходы к управлению регионом. Согласен с Владимиром Владимировичем в том, что перемен ради самих перемен быть не должно, и менять необходимо лишь те механизмы управления, которые работали неэффективно.

ИА REGNUM : Опыт хозяйственной деятельности в масштабе региона не характерен для Вашей биографии. Что оказалось самым трудным?

Губернатором я не был, но длительный опыт руководства в больших федеральных структурах сыграл свою роль. Я понимаю, как работает система, как принимаются решения о выделении средств, где есть потенциал, а где нужно менять руководителя, с кем и какие вопросы нужно решить. Основная задача работы в Росреестре заключалась в улучшении качества обслуживания, в том, чтобы сделать жизнь граждан удобнее. Как у губернатора, у меня, в общем, такие же цели. И методы, опробованные на последнем месте работы, помогают. Мой принцип — максимальная открытость. В Кирове я с первого дня внедрил систему прямой связи с людьми «Письмо главе региона» (аналогичная работала в Росреестре). Каждый житель может связаться со мной лично, свой телефон не скрываю. И это работает. Раньше приходило по сто писем в день, сейчас чуть меньше. На встречах в районах я всегда нахожу тех, кто мне писал и выслушиваю обратную реакцию. При этом каждый ответственный чиновник знает, что обмануть не получится, я могу позвонить и проверить.

ИА REGNUM : Вы привезли с собой свою команду или сотрудничаете с местными кадрами?

Я считаю, что моя команда — это, прежде всего, жители региона, те, кому не безразлично, что происходит в области. В этом смысле я рассчитываю на активность кировчан, их предложения и идеи для улучшения жизни в регионе. Позиция деления людей на «своих» и чужих» мне не нравится. Мы одна страна, один народ, и мне кажется, этот термин вообще не имеет права на существование. Чем больше сюда приедет людей — носителей новых знаний, нового опыта, обширных связей, тем быстрее и продуктивнее будет развиваться регион. Мне в людях важны три качества — профессионализм, порядочность и неравнодушие.

Я сократил вдвое число зампредседателей правительства, до этого аппарат был откровенно раздут. Сейчас в команде есть и кировчане, и опытные управленцы из других регионов. Например, и.о. зампредседателя Правительства Дмитрий Курдюмов — местный, создал один из лучших травматологических центров страны, к нам даже из Забайкалья приезжают лечиться. И.о. министра образования Михаил Исупов — человек, у которого каждый год в лицее выпускались сильнейшие студенты. И.о. министра спорта — молодой кировчанин Георгий Барминов, его заместитель — известная спортсменка Анна Альминова, двукратная чемпионка России и чемпионка Европы по бегу. Родилась в Кирове, жила в Москве, но в итоге тоже вернулась поднимать малую Родину. Из приглашенных специалистов — Константин Мищенко, он работал в Сочи в период подготовки зимней Олимпиады-2014, в том числе в должности первого вице-мэра города. Максим Кочетков — кандидат технических наук, преподавал в МГТУ им. Н.Э. Баумана, возглавлял департамент Минпромторга, был советником министра промышленности и торговли РФ. Владимир Тюрин работал на различных должностях в Минпромторге России. Это эксперты, которые понимают, как работает государственная система: что нужно сделать, чтобы регион попал в необходимые федеральные проекты или получил дополнительное финансирование и меры господдержки. Новые люди — это новые возможности для Кирова.

ИА REGNUM : Решение каких проблем в области Вы считаете наиболее актуальными?

Проблем, решение которых позволит кировчанам выйти на достойный уровень жизни. Людей беспокоят простые вещи — качество дорог и медицинских услуг, куда отправить детей учиться, почему крыша в доме течёт и в подъезде непорядок. И на решение этих вопросов направлена вся наша работа: от оздоровления бюджета до привлечения инвесторов и развития промышленного производства. Это все связанные вещи, тот же лес — достояние всех жителей области, на доходы от его продажи нужно строить школы, детские сады, ремонтировать поликлиники и дороги. Несмотря на все наши финансовые сложности, сегодня больше половины бюджетных средств области расходуется на социальную сферу. И все социальные обязательства перед жителями области мы выполним в полном объеме. Потому что люди — это приоритет в нашей работе, и все наши инициативы, в конечном счете, направлены на благополучие жителей региона.

Если говорить об основных направлениях, то мы должны опираться на то, что умеем делать. У нас нет кимберлитовой трубки, нефти, газа, мы вряд ли построим космодром. Но зато у нас отличное образование — 30 тысяч студентов, сильные вузы. В регионе серьезный агропромышленный комплекс. По производству молока мы, например, занимаем пятое место в стране. У нас второе место в ПФО по приросту поголовья коров. Есть перспективы в оборонно-промышленном комплексе. В начале года именно на нашей территории состоялось совещание по развитию ОПК под руководством Дмитрия Медведева. К нам приехали вице-премьер, курирующий ОПК, министры финансов, экономики, обороны и главы 12 основных корпораций — от авиастроения до судостроения. Это ещё раз доказывает, что Киров — один из опорных пунктов оборонной промышленности России.

Для себя мы определили точки роста экономики на ближайшую перспективу. Помимо упомянутого, это поддержка инвестиционной деятельности, промышленные парки, малый бизнес и начинающие предприниматели, создание агропромышленного кластера, оптимизация налоговых льгот, сокращение неформального рынка труда, сокращение задолженности по платежам в бюджет, эффективное управление государственным и муниципальным имуществом. Я хочу, чтобы Кировской областью гордились не только сами кировчане, но и вся страна. Киров сейчас знают в основном по скандалам, можно подумать, что у нас абсолютно депрессивный регион, но это не так. Мы должны больше говорить об успехах и достижениях, их у области немало. Со своей стороны, мы будем прикладывать все усилия, чтобы таких поводов становилось больше.

ИА REGNUM : Какие из приоритетных проектов правительства РФ выполняются на территории Кировской области, как и с какими федеральными структурами область сотрудничает в этой работе?

В ноябре 2016 года с участием Роснано и при поддержке Минпромторга России мы запустили крупное современное биофармацевтическое производство ООО «Нанолек». Это молодая быстроразвивающаяся российская компания, которая станет ядром первого в Кировской области биотехнологического промышленного кластера. Хотя в области уже есть кластерные объединения в этой сфере, они не могут быть включены в федеральный реестр Минпромторга России, так как не соответствуют требованиям, которые установлены правительством РФ. Предприятия из этих объединений частично войдут в состав нового промышленного кластера на базе Нанолека. Создание полноценного кластера, соответствующего всем требованиям, позволит получить господдержку. Уже утверждена дорожная карта по созданию кластера, сформирована рабочая группа, в которую вошли представители ведущих промышленных предприятий, научно-образовательных учреждений и правительства Кировской области.

Кластер должен быть создан до конца 2017 года, сейчас идет работа над концепцией и ключевыми документами."Нацимбио» также будет заниматься пуском кировского завода «Росплазма» в партнёрстве с ПАО «Фармстандарт» и итальянской фармацевтической компанией Kedrion Biopharma. Соответствующее соглашение подписали в Москве 23 марта. Строительство завода началось еще в 2005 году, но так и не было завершено. В прошлом году недострой передали госкорпорации «Ростех», которая поручила его своей дочерней структуре «Нацимбио». Предприятие будет выпускать лекарственные препараты, получаемые из плазмы крови человека. Мы рады приходу любого серьезного инвестора в регион и будем оказывать ему всестороннее содействие.

Справка:

Игорь Васильев родился 31 мая 1961 года в Ленинграде. В 1983 году окончил Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова, в 2003 году — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. В 1983—1992 годах проходил военную службу в органах КГБ СССР.

С 1992 по 2003 год работал в различных коммерческих предприятиях.

С 2003 по 2004 год руководил управлением по инвестиционной деятельности Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия». Затем перешёл на государственную службу.

В 2004—2010 годах представлял в Совете Федерации Республику Коми. Являлся членом комитетов Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению, по делам севера и малочисленных народов, заместитель председателя комиссии Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой РФ.

С мая 2010 по сентябрь 2013 занимал должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации.

С марта 2014 года до июля 2016 года являлся руководителем Росреестра.

28 июля 2016 года указом президента России Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Кировской области.

Женат, имеет дочь.