Москва, 28 марта, 2017, 12:30 — ИА Регнум. В Москве на фасаде дома №11 по Ленинскому проспекту открыли мемориальную доску в честь первой в СССР женщины-дипломата и первой в мире женщины-министра Александры Коллонтай. На бронзовой доске — её портретный барельеф авторства Зураба Церетели, сообщает 28 марта официальный сайт мэра Москвы.

Скриншот со станицы facebook.com Марии Захаровой Памятная доска Александре Коллонтай

«До конца апреля в Москве также планируется установить мемориальные доски в честь архитектора Эммануила Генделя, актёра Владимира Дружникова, оперного певца Павла Лисициана. Это также будут портретные барельефы из бронзы», — отметил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Памятный знак в честь Эммануила Генделя появится на доме 36 по 1-й Тверской-Ямской улице. Этот архитектор спроектировал станцию метро «ВДНХ», а также запомнился еще и тем, что руководил в 1936 году передвижением домов на Тверской улице. Актер Владимир Дружников снялся в более чем 30 советских фильмах. Особенно он запомнился зрителям по роли Данилы-мастера в сказке «Каменный цветок» и своими работами в дубляже. Дружников озвучивал Жана Марэ в роли Фантомаса и Юла Бриннера в фильме «Великолепная семёрка». Память о нем увековечат на фасаде дома 28 по 1-й Тверской-Ямской.

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О знаменитом оперном певце Павле Лисициане будет напоминать мемориальная доска, установленная на доме 8 корпус 2 по Тверской улице. Павел Лисициан стал первым советским певцом, который выступил в Нью-Йоркской Метрополитен-опера. На фасаде дома 1 по Верхней Масловке планируют открыть мемориальную доску художнику Ефрему Зверькову, который известен своими пейзажами и тем, что руководил воссозданием живописного убранства храма Христа Спасителя в Москве. На улице Волхонке, дом 18/12 появится доска в честь учёного-слависта Олега Трубачёва, который был одним из выдающихся исследователей происхождения славянских языков.

«Кроме того, с помощью мемориальных досок увековечат память о пяти военачальниках, героях Советского Союза и двух государственных деятелях — героях Социалистического Труда. До конца этого года на фасадах городских домов будет установлено ещё не менее 12 памятных знаков», — заключил Емельянов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Москве отреставрируют и приведут в порядок 119 памятников, скульптур и художественных надгробий. В частности починят и обновят все 12 бюстов на Аллее ученых МГУ: Михаила Ломоносова, Дмитрия Менделеева, Николая Лобачевского, Александра Попова, Александра Герцена и других. А кроме того приведут в порядок памятник «Ленин-гимназист» перед зданием Дворца пионеров на Воробьевых горах. Не останутся без внимания и более 20 художественных надгробий на Миусском, Ваганьковском и Армянском кладбищах.

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