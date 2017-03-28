Париж, 28 марта, 2017, 12:16 — ИА Регнум.



J.Mattia Беспорядки в Париже

Парижскими правоохранителями задержаны десятки участников протестных акций, поводом для которых стало убийство сотрудником полиции 50-летнего мужчины. Об этом сообщает 28 марта издание L'Express.

Отмечается, что задержаны по меньшей мере 35 человек. Трое полицейских пострадали в ходе беспорядков.

Вечером 27 марта жители города, возмущенные тем, что мужчину по имени Ли Шайо в ходе задержания застрелил сотрудник полиции, вышли к полицейскому участку в одном из городских округов. Первоначально мирная акция, собравшая примерно 150 человек, переросла в беспорядки: протестующие стали бить стекла и поджигать автомобили полиции.

Правоохранителям удалось взять ситуацию под контроль около полуночи. Сообщалось о троих задержанных.

Напомним, сам инцидент произошел 26 марта, когда стражи порядка прибыли на вызов о бытовом насилии. Мужчина, обнаруженный ими в квартире, проявил агрессию и был застрелен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта в Париже также произошли столкновения между правоохранителями и участниками митинга против полицейского насилия. Тогда против демонстрантов был применен слезоточивый газ.

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