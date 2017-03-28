Бразилиа, 28 марта, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Средняя стоимость экспорта бразильской говядины сократилась с 62 до 50,5 млн долларов в день по прошествии недели после скандала, разразившегося после того, как стали известны факты продажи фальсифицированного мяса, сообщает канал TeleSur. Более 20 стран сохраняют свои ограничения на импорт мясной продукции из Бразилии.

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По официальным данным компетентных служб, среднее значение экспорта говядины из Бразилии упало на 19% на этой неделе по сравнению с результатами прошлой недели.

Бразилия является крупнейшим в мире экспортером говядины и курицы, так что скандал достиг международного масштаба. Более 20 стран ввели временные ограничения на импорт бразильского мяса. А президент Мишел Темер провел информационную кампанию для того, чтобы смягчить последствия кризиса.

Однако, несмотря на все усилия такие покупатели, как Гонконг и Европейский союз, оставили свои ограничения в силе. Эксперты подсчитали, что мясной скандал обойдется Бразилии потерей 10% ее внешнего рынка и 1,5 миллиардов долларов в год.

Напомним, что фальсификации с мясом в Бразилии были раскрыты 17 марта сотрудниками федеральной полиции, которые сообщили о факте подкупа правительственных чиновников несколькими крупными мясокомбинатами с целью получить разрешение на продажу фальсифицированного мяса. В настоящее время данные мясокомбинаты закрыты, однако это не смягчило репутационные потери Бразилии.

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