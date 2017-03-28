Мадрид, 28 марта, 2017, 12:10 — ИА Регнум. В Испании в ходе матча юношеского чемпионата страны по футболу игроки подрались с болельщиками, сообщает El Larguero.

Football.By Красная карточка

Инцидент произошел после того, как один из футболистов повздорил с соперником и получил красную карточку. Идя к выходу с поля, он вступил в перепалку с болельщиками.

Игрока пытались удержать, но он вступил в массовую драку. На поле вышли болельщики обеих команд — «Эль-Прат» и «Андорра».

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