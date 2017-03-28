Тегеран, 28 марта, 2017, 12:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Россия может использовать военные базы Ирана для борьбы с террористами в Сирии, сообщает Reuters.

Hosein Velayati Вооруженные силы Исламской республики Иран

«Россия не имеет военных баз в Иране, но у нас плодотворное и тесное сотрудничество. И в каждом отдельном случае мы позволяем использовать свои объекты для борьбы с терроризмом», — подчеркнул Зариф.

Москва и Тегеран являются союзниками президента Сирии Башара Асада и играют ключевую роль в решении конфликта в стране.

Российские самолеты впервые использовали базы в Иране летом 2016 года, что стало первым со времен Второй мировой войны использованием военных объектов на территории страны иностранным государством.

Ввиду того, что некоторые законодатели Ирана посчитали данный шаг противоречащим конституции, запрещающей развертывание военных объектов других держав на территории страны, сотрудничество в данном направлении было свернуто.

Напомним, 28 марта делегация Ирана прибыла в Москву на переговоры. Президент России Владимир Путин встретится со своим коллегой президентом Ирана Хасаном Рухани, вместе они обсудят региональные проблемы, в частности ситуацию в Сирии.