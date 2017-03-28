Санкт-Петербург, 28 марта, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ счел законной передачу правительствам Москвы и Санкт-Петербурга полномочий по утверждению Правил землепользования и застройки (ПЗЗ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Ksrf.ru КС РФ

Конституционность соответствующих поправок в Градостроительный кодекс, согласно которым часть полномочий законодательных органов власти отошла чиновникам, рассматривали после жалобы Законодательного собрания Петербурга. Городской парламент требовал признать не соответствующими Основному закону часть 41 статьи 63 ГК РФ и статью 23 федерального закона, благодаря которому в 2014 году были внесены поправки в кодекс.

С того момента Правила землепользования и застройки в Москве и Петербурге как городах федерального значения утверждают не парламенты, а высшие исполнительные органы власти. Прежде в Петербурге это полномочие было закреплено за городским Заксобранием, а не Смольным. По мнению петербургского ЗакСа, оспариваемые нормы позволяют вмешиваться в распределение компетенции между органами законодательной и исполнительной власти, и это нарушает не только конституционный принцип разделения властей, но и принцип равноправия субъектов РФ, так как новые правила установлены только для Москвы и Петербурга.

Однако КС отметил, что правовое равенство субъектов РФ не исключает особенности их конституционно-правового статуса, связанные с историческими, национальными, территориальными и иными факторами. В случае же с городами федерального значения «государство особенно заинтересовано в том, чтобы там были созданы все условия привлечения инвестиций в капиталовложения для введения на конкретных городских территориях строительной и другой экономической деятельности». При этом порядок подготовки проекта ПЗЗ позволяет и законодателям, и населению через публичные слушания влиять на содержание Правил, уверены в суде.

Более того, органы законодательной власти Москвы и Петербурга могут устанавливать нормы, влияющие на содержание наиболее важных элементов ПЗЗ, подчеркнули в КС, то есть депутаты могут определять нормативные основы, не подменяя их.

Кроме того, соотношение государственной власти и местного самоуправления в городах федерального значения обусловлено территориальными особенностями этих регионов. Поэтому и предусмотренное федеральным законодателем утверждение Правил землепользования и застройки в городах федерального значения не может рассматриваться как противоречащее принципу равноправия субъектов. «В силу особенностей содержания этих Правил не противоречит оно и принципу разделения властей», — считает КС.

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Петербургский парламент также полагал, что статья 23 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», не соответствует статьям 104, 105, 106, 107 и 108 Конституции РФ по порядку принятия.

КС РФ признал, что в данном случае были нарушены правила принятия федеральных законов, так как после первого чтения в федеральный закон попала статья, не объединенная с ним единой целью. В то же время, КС учел, что закон уже действует более двух лет, и замечания по поправке не делались. Также оспариваемое по порядку принятия положение затрагивает только города федерального значения, при этом процедура предназначена для всех регионов страны.