Женева, Швейцария, 28 марта, 2017, 12:06 — ИА Регнум.

США провоцируют гонку вооружений, создавая систему противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил замначальника ГОУ Генштаба ВС РФ Виктор Познихир на конференции по разоружению в Женеве (Швейцария).

Defence.ru Новая гонка вооружений

По его словам, создаваемая США ПРО является символом» для наращивания потенциала ракетных средств в мире». Тем самым провоцируется новая гонка вооружений.

Кроме того, развёртывание глобальной ПРО разрушает международную безопасность.

Ранее МИД РФ заявил, что если власти США решатся разместить системы противоракетной обороны THAAD в Республике Корея (Южная Корея), то это неминуемо спровоцирует гонку вооружений в регионе Дальнего Востока.

Размещение элементов ПРО THAAD в Южной Корее чревато самыми серьёзными негативными последствиями для международной и региональной стратегической стабильности.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе ситуация с безопасностью и без того непростая, а появление нового деструктивного фактора неминуемо осложнит решение ядерной и других проблем Корейского полуострова и приведет к очередному витку гонки вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта власти США заявили, что американские военные начали развертывать элементы системы ПРО THAAD на Корейском полуострове. Причиной стала очередная серия ядерных и баллистических испытаний в КНДР, которая началась в январе 2016 года.