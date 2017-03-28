Лондон, 28 марта, 2017, 12:07 — ИА Регнум.

28 марта в парламенте Шотландии пройдет голосование по поводу проведения повторного референдума о независимости. Инициативу выдвинула премьер-министр Шотландии Никола Старджен, сообщает Die Tageschau.

Calum Hutchinson Флаг Шотландии

По мнению Старджен, именно предстоящий выход Великобритании из Евросоюза, о котором Тереза Мэй официально уведомит Брюссель 29 марта, дает ей право «воспользоваться вторым шансом» и организовать референдум. Дело в том, что в рамках проведения общенационального референдума по вопросу Brexit 62% шотландцев проголосовало за то, чтобы Соединенное Королевство осталось в составе ЕС.

Шотландию не устраивает, что Лондон намерен уйти с рынка ЕС, отмечает Die Tageschau. По мнению премьер-министра, самое благоприятное время провести референдум — между осенью 2018 года и весной 2019-го.

Результаты сегодняшнего голосования могут стать началом законодательного процесса, который в итоге может закончиться проведением референдума.