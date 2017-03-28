Санкт-Петербург, 28 марта, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Исключительно военный метод решения проблемы международного терроризма является однобоким подходом и несет угрозу мирным жителям. Об этом сегодня, 28 марта, заявила председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Кристин Муттонен, передает корреспондент ИА REGNUM.

Christine-muttonen.at Председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Кристин Муттонен

В Санкт-Петербурге сегодня проходит парламентская конференция по борьбе с международным терроризмом, организованная МПА СНГ и ПА ОБСЕ.

«Сфокусированность только на милитаристских решениях глобальных вызовов является ограниченной позицией. Мы должны быть уверенными в том, что военные удары не будут наноситься по мирным людям», — подчеркнула в своем выступлении Кристин Муттонен.

По ее мнению, борьба с международным терроризмом должна вестись без покушения на права человека и элементарные свободы.

«Мы должны бороться с привлечением молодежи в ряды террористов, подавлять финансирование террористических организаций, должны занимать активную позицию, чтобы достигнуть долгосрочных результатов», — добавила она.

Глава ПА ОБСЕ также сделала акцент на необходимости противостоять причинам, которые способствуют террористической активности. «Условия, которые приводят к терроризму, это в том числе бедность, политическая исключенность, недостаточность правового поля, религиозная и этническая дискриминация», — пояснила она.

По мнению Муттонен, «правильное управление, демократия, верховенство права, взаимоуважение культур разных стран, политический диалог являются механизмами борьбы с терроризмом».

«Мир нельзя сохранить силой. Его можно достигнуть только при помощи понимания», — процитировала она Альберта Эйнштейна и добавила — «благодаря сотрудничеству».

Как сообщалось, выступая на конференции, спикер Совета Федерации РФ, глава МПА СНГ Валентина Матвиенко заявила, что международный терроризм стал возможным в значительной мере из-за отсутствия единства в рядах антитеррористических сил. Она выразила надежду, что проходящая в Петербурге конференция способна внести существенный вклад в разработку мер противодействия терроризму.