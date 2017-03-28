Таллин, 28 марта, 2017, 11:45 — ИА Регнум.



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Более 150 школ и гимназий Эстонии задействованы в общереспубликанской программе по участию школьников в специальных курсах по обучению военному делу. Об этом ИА REGNUM сегодня, 28 марта, сообщили в министерстве обороны Эстонии, отметив, что число таких учебных заведений постоянно растет, как и количество участников.

26 марта на территории Таллинского батальона связи закончился очередной тренировочный лагерь — для учеников школы Рок аль Маре, который длился четыре дня. Его целью было знакомство школьников с военным бытом и первичными военными навыками.

По словам представителя батальона, капитана Вейко Раапера, подобные курсы — прекрасная возможность испытать будущих призывников и дать им практические знания о военной службе и деятельности национальных Сил обороны. В течение четырех дней школьники копируют жизнь призывника и его жизни как в казарме, так и на учения в лесном лагере. Они носят военную форму и выполняют приказы командиров. Их обучают маршировке, оказанию первой медицинской помощи, ориентации на местности и маскировке в лесу, а также сборке и разборке автомата. Кроме того, их обучают разведению костра и приготовлению пищи в природных условиях и практическим навыкам выживания.

В учениях задействованы более 30 старшеклассников гимназий. В батальоне проходят и летние лагеря для школьников на добровольной основе, в которых приближение к армейской жизни еще более реалистично.

В Эстонии предмет «Государственная оборона» введен по совместному решению министерства образования и науки и обороны. Предмету обучаются почти 5000 гимназистов в 150 школах Эстонии, из них — в пяти школах с русским языком обучения. Предмет преподается 120 учителями. Число таких школ из года в год растет. На поддержку предмета министерство обороны Эстонии тратит в среднем до одного миллиона евро в год.

К 2018 году предмет «Государственная оборона» должен стать обязательной частью гимназической учебной программы Эстонии. Пока он изучается исключительно на добровольной основе и факультативно. Примечательно, что уроки начальной военной подготовки НВП были отменены в школах Эстонии сразу после восстановления независимости в 1991 году, как «наследие советского милитаризма».