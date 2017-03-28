Люксембург, 28 марта, 2017, 11:39 — ИА Регнум.



w100pebble Правосудие

Санкции Евросоюза, введенные в отношении крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» являются законными. Такое решение вынес Европейский институт правосудия в Люксембурге.

Как указано в официальном заключении суда, никаких оснований, которые ставили бы под сомнение законность введенных против компании санкций, не выявлено.

«Совет ЕС располагал основаниями для этих действий», — говорится в коммюнике.

В суде отметили также, что соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое Россия заключила с Евросоюзом, в противоречие с наложенными ограничениями не вступает.

Напомним, Евросоюз ввел экономические санкции против ряда российских компаний летом 2014 года. В соответствии с ограничениями «Роснефть» не может выпускать международные сертификаты, из-за чего издержки несут международные акционеры и партнеры компании.

В дальнейшем «Роснефть» оспорила наложение санкций в британском суде. В феврале 2015 года Лондон, в свою очередь, обратился в судебный орган Евросоюза. Ответом на обращение британской стороны и стало решение суда в Люксембурге.