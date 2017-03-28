Москва, 28 марта, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Представители украинской стороны не обращались к России по вопросу помощи в расследовании убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

ИА REGNUM Денис Вороненков

По словам начальника международно-правового управления Генпрокуратуры России Дениса Груниса, в ведомство никто не обращался.

Напомним, в центре Киева 23 марта был застрелен бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Охранник экс-депутата при перестрелке с предполагаемым убийцей получил ранение в живот. Сам же стрелявший в Вороненкова 28-летний Павел Паршов умер в больнице после четырех операций, не дав показаний следствию.

Украинские правоохранительные органы подтвердили, что информация о Паршове содержалась в базе данных МВД Украины. Паршов разыскивался за фиктивное предпринимательство и легализацию доходов, полученных преступным путем.

При этом он был участником так называемой антитеррористической операции в Донбассе — у него при себе было найдено удостоверение участника боевых действий, выданное Нацгвардией Украины.

В то же время советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подчеркнул, несмотря на то, что убийца являлся гражданином Украины, заказчик убийства находится в России. Министр отметил, что «угрозы в адрес Вороненкова с экранов российского телевидения» служат вполне достаточным доказательством для таких утверждений.

В Кремле назвали «абсурдными» заявления Киева о якобы причастности России к убийству беглого депутата.