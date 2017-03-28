Калининград, 28 марта, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Новый прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин станет уже третьим высокопоставленным чиновником в Калининграде — выходцем из Вологды.

Prokvologda.ru Сергей Хлопушин

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что через неделю, 6 апреля, на внеочередном заседании Калининградской областной Думы депутатам предстоит утвердить нового прокурора. На эту должность предложена кандидатура действующего прокурора Вологодской области Хлопушина, работающего в этой должности последние 10 лет.

Напомним, что в сентябре 2016 года Управление ФСБ по Калининградской области возглавил генерал-майор Леонид Михайлюк, последние пять лет занимавший аналогичную должность в Вологодской области.

Спустя два месяца в Калининград на должность заместителя руководителя аппарата регионального правительства прибыл Сергей Елисеев, который работал заместителем мэра Вологды (до этого Елисеев 12 лет служил в органах ФСБ).

Сергею Хлопушину 59 лет. Образование — Саратовский юридический институт. Первый двенадцать лет прокурорской карьеры проработал в Ставропольском крае. Затем был переведён в Калмыкию, где с 2003 по 2005 год возглавлял республиканскую прокуратуру (кстати, с 2009 по 2013 год — прокурором Республики Калмыкия работал пока действующий прокурор Калининградской области Сергей Табельский, который в ближайшее время возглавит прокуратуру Краснодарского края. — ИА REGNUM ).

После Калмыкии Хлопушин был переведён в Москву, где один год руководил Управлением по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации.