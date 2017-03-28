Ханты-Мансийск, 28 марта, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Год лишения свободы добавил к приговору житель Ханты-Мансийска, сбежавший в прошлом году из зала суда. Беглец был задержан сотрудниками полиции на территории Алтайского края и возвращен на скамью подсудимых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре ХМАО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

3 марта 2016 года житель окружной столицы был доставлен в Ханты-Мансийский районный суд, где был решен вопрос о замене ему условного наказания на реальное лишение свободы. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за совершение кражи, угона автомобиля и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

Перед отправкой в места не столь отдаленные осужденного поместили в «клетку» для подсудимых, закрыв ее наручниками. Парень вскрыл эти наручники и сбежал.

Беглец был задержан сотрудниками полиции на территории Алтайского края. С учётом побега суд приговорил 21-летнего угонщика к шести годам лишения свободы.

Отметим, что подобный побег был и в Нефтеюганске (ХМАО) семь лет назад. Осужденный за кражу на два года лишения свободы после вынесения приговора был помещен в комнату временного содержания и сбежал через окно. Через четыре дня беглец был пойман в городском наркопритоне.